Vitória magra e Benfica nos "quartos"

Depois da vitória na Madeira e antes do jogo importante com o SC Braga, as águias deslocaram-se ao terreno do Montalegre, num jogo a contar para os oitavos de final da taça. Com várias alterações no onze inicial, o Benfica acabou por dominar o encontro mas provando uma vez mais que não se encontra numa boa fase.

O único golo do encontro acabou por ser apontado por Conti, na sequência de uma bola parada, à meia hora de jogo.

Apesar da vitória pela margem mínima, o Benfica consegue o objetivo principal. A vitória garante a presença nos quartos de final da Taça de Portugal.