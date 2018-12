Sérgio Conceição afirma que a equipa vai "assumir responsabilidade e jogar para ganhar"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto afirmou este sábado em conferência de impressa da antevisão do jogo contra o Rio Ave, que a sua equipa irá "assumir responsabilidade e jogar para ganhar os três pontos importantes" desta 15ª jornada.

Confrontado com o facto de o Rio Ave estar a atravessar uma excelente forma, o mister dos azuis e brancos mostra-se sem medos e até elogiou a equipa adversária, dizendo que é uma "equipa que tem feito um excelente campeonato e, ao longo destes anos, tem conseguido evoluir e lançar bons jogadores".

Em resposta a Jorge Jesus, que esta semana disse ser este o ano de Sérgio Conceição, o mister azul e branco respondeu que "até poderia ganhar a champions asiática".

A equipa portista continua desfalcada, pois contou com duas lesões de última hora no jogo de terça feira passada, dia 18 de dezembro. Otávio, a recuperar de uma rotura muscular na face posterior da coxa direita está de fora por "1 mês, mais semana menos semana" e Danilo, a mãos com uma entorse no tornozelo direito "ainda não há certezas se poderá ser utilizado ou não", contou o técnico portista.

Os azuis e brancos esperam, assim, um jogo complicado e, confrontado com a mudança de treinador do Rio Ave , Sérgio Conceição admite que vai defrontar uma "equipa que sabe o que faz seja com José Gomes no comando ou não!".