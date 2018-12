Andebol: FC Porto vence com uma grande vantagem

O FC Porto entrou na partida com os mesmo pontos que o Sporting de Clube de Portugal, partilhando por isso a liderança da tabela classificativa, com 46 pontos ambas as equipas.

A equipa azul e branca inaugurou o marcador aos 30 segundos de jogo, contudo a equipa do Fermentões não se deixou ficar, e tentou igualar o marcardor. Mas, sem sucesso, uma vez que o guarda redes portista, Thomas Bauer, evitou o golo da equipa adversária.

No início da 1ª parte os dragões mostraram bons ataques e boas defesas, marcando uma série de golos, sem deixar resposta à equipa de José Vieira. A primeira pausa da partida fez com que os jogadores do Fermentões acordassem, que quase alcançaram o empate, mas mais uma vez a equipa da casa reagiu bem e voltou a ser superior.

Ao intervalo, o FC Porto já levava uma grande vantagem (21-12).

No 2º tempo de jogo, o rumo dos dragões manteve-se, sempre com resposta rápidas. Desta forma, a equipa de Magnus Andersson não deu qualquer tipo de hipótese à equipa visitante, somando cada vez mais golos.

Com a vantagem cada vez superior, os jogadores do Fermentões iam ficando cada vez mais cansados e mais nervosos por não conseguirem defender nem contra-atacar, o que levou a que marcassem apenas 5 golos durante toda a 2ª parte da partida.

Miguel Alves foi considerado o melhor jogador em campo por parte da equipa azul e branca, com 7 golos no marcador. Já no Fermentões, José Pinto destacou-se por marcar 6 golos.

O treinador do FC Porto, Magnus Andersson, afirmou que no inicio do jogo, a equipa não jogou bem o suficiente devido a "alguns problemas de concentração", mas que na 2ª parte isso já estava resolvido. O técnico azul e branco referiu, ainda, que "foi bom ganhar com grande vantagem".

Já José Vieira, treinador do Fermentões revelou que"há situações que não podem falhar". Contudo, deixou elogios aos dragões, dizendo que "em contra-ataque são muito eficazes". O técnico da equipa visitante referiu que durante a 1ª parte ainda conseguiu motivar os atletas, mas no 2º tempo "as coisas correram mal, eles [FC Porto] marcam golo e vai tudo por água abaixo, não há hipótese".

Assim, o FC Porto lidera o Campeonato Nacional de Andebol 1 com 49 pontos, menos 3 que SCP.