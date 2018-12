Fc Porto atinge marca histórica

Ficou conhecido no final do dia 22 de dezembro, sábado passado, que José Gomes já não era treinador do Rio Ave. Ainda assim, no jogo contra o FC Clube do Porto, o clube de Vila do Conde não mostrou desconforto e deu luta aos Dragões.

No final do jogo, Tarantini, capitão do Rio Ave, em declarações à Sport Tv, começou por dizer que a equipa provou "uma entrada forte, o que não era esperado pelo adversário. Tivemos algumas dificuldades, como temos vindo a ter, que resultaram nos dois golos do Porto", mas mesmo assim o Rio Ave não baixou os braços, ultrapassou essas dificuldades e deu uma luta suada aos Portistas. Confrontado com a saída de José Gomes e com o seu papel de capitão, Tarantini reconheceu o seu "papel reforçado no jogo pela saída do nosso treinador. Sabíamos que íamos encontrar um Porto difícil, mas agora é seguir em frente, combater as dificuldades e lutar por um futuro risinho".

Brahimi, o autor do primeiro golo do Fc Porto admitiu ser um jogo "complicado, em que o Rio Ave mostrou jogar muito bem! Mas o mais importante é a vitória e o espírito de equipa que temos." O jogador admitiu que, apesar da entrada forte do Fc Porto, não foi o suficiente "porque sofremos o golo logo na primeira parte". Ainda assim, promete reação rápida e "fazer melhor para os próximos jogos".

Augusto Gama, treinador que assumiu as rédeas no Rio Ave começou por dar os parabéns à sua equipa, devido à sua "boa prestação, mostramos a nossa identidade própria e criamos dificuldades ao Fc Porto". Gama fala de uma nova etapa no clube, em que o principal a fazer é "conseguir as próximas vitórias e superar as dificuldades que temos vindo a sentir". Augusto Gama não sente que tem uma passagem rápida pelo clube porque tem "bastantes anos de casa e o que o clube entender que é benéfico eu fazer, farei!".

Por fim, Sérgio Conceição, que atribuiu com esta vitória uma marca história ao FC Porto (15ª vitória consecutiva), iniciou as suas declarações dizendo que os portistas entraram "bem no jogo, com a atitude correta e com boa circulação de bola". O início da segunda parte serviu para "recuperar erros do final da primeira parte" e as substituições efetuadas "foram feitas de acordo com o que o jogo me pediu e com o pensamento de ter de segurar o resultado benéfico para nós".

O Fc Porto termina assim o ano com uma vitória e coloca uma grande pressão sobre o SL Benfica e o Sporting CP.