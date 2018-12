Dragões somam mais 3 pontos

Para o jogo com o Rio Ave, o técnico azul e branco fez 4 alterações em relação ao jogo com o Moreirense. Casillas está de volta à baliza. Soares, Corona, Brahimi e André Pereira voltam ao jogo.

Nos minutos iniciais do jogo, o FC Porto mostrou que queria vencer este jogo, rematando várias vezes à baliza do guarda-redes vilacondense. Mas, sem sucesso.

A equipa visitante também não facilitou a vida, acabando mesmo por aproveitar um erro dos dragões e, aos 12 minutos, por intermédio de Vinicious a bola vai parar ao fundo das redes do guarda redes internacional do FC Porto.

A equipa de Sérgio Conceição não baixou a cabeça e, rapidamente reagiu à desvantagem, com Brahimi a marcar um golo aos 16 minutos e a igualar o marcador.

Com a lesão e saída de Gelson Dala, Augusto Gama foi obrigado a fazer uma substituição, entrando em jogo Jambor.

O Rio Ave, que não vence à 15 jogos, continuava a sua sorte para voltar a estar no topo do marcador, contudo aos 26' surge outro golo dos azuis e brancos. Desta vez, foi Marega que deu a reviravolta ao jogo, colocando a equipa da casa em vantagem.

Com o passar do jogo, a intensidade que se viu no dragão, no início do jogo, foi baixando, com boas ocasiões para o FC Porto aumentar o número de golos, nomeadamente com Corona a ter uma oportunidade para marcar o 3º golo, mas até ao intervalo o resultado manteve-se igual. O Rio Ave não se ficou atrás, pois teve mais posse de bola durante a 1ª parte.

Ambas as equipas iniciaram o a 2ª parte sem alterações. O Rio Ave continuava a não dar descanso à equipa azul e branca, criando situações de grande perigo à baliza de Iker Casillas, chegando perto do empate várias vezes.

O ambiente no dragão também não ajudou a equipa visitante a concentrar-se, uma vez que os adeptos portistas vibraram e apoiaram sempre a equipa da casa.

Os minutos finais da partida foram muito agitados, com Coentrão a desentender-se com Maxi, o que levou ao vermelho do jogador do Rio Ave, ficando, assim, impedido de jogar no próximo jogo.

Em todo o jogo se viu a qualidade das duas equipas nortenhas em campo, na qual o resultado se manteve sempre o mesmo até ao último minuto da partida.

Com este resultado (2-1), o FC Porto continua a liderar a tabela classificativa com 36 pontos e com o 15ª triunfo consecutivo da equipa azul e branca. O Rio Ave conta com 19 pontos, ocupando o 10º lugar.