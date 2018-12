Águia voa alto

O Benfica recebeu o SC Braga este domingo. Ambas equipas procuravam a vitória para não permitir que o FC Porto se afastasse na liderança. A equipa da casa adiantou-se no marcador aos 20 minutos. Pizzi apareceu na ala esquerda, puxou para o centro e colocou a bola no canto inferior da baliza de Tiago Sá. O jovem guarda-redes do SC Braga ficou mal na fotografia no segundo golo dos encarnados. Num canto do lado direito, Jardel antecipou-se a Tiago Sá e fez o 2-0 à passagem do minuto 39.

A segunda parte começou com o terceiro golo encarnado. Numa jogada de insistência, Grimaldo acabou por marcar. Dois minutos depois o SC Braga reduziu para 3-1. Dyego Sousa cabeceou para o fundo das redes, marcando o 11º golo da conta pessoal no campeonato.

Esperava-se nesse momento uma ascensão do volume de jogo do SC Braga, no entanto Jonas apareceu na área e encostou para o 4-1. Era a melhor fase do Benfica e a chuva de golos continuou. Aos 62 Cervi e aos 67 André Almeida colocaram o resultado nos 6-1, consomando a goleada. De destacar o golo de André Almeida. O lateral português rematou a bola de pé esquerdo, sem deixar cair, para o melhor golo da noite.

O SC Braga ainda reduziu para para 6-2 com um remate bem colocado de João Novais. A alegria dos adeptos encarnados era visível no final do encontro. A exibição da equipa transbordou confiança aos adeptos que esperam que esta vitória seja o ponto de partida para grandes exibições. Os encarnados passam o SC Braga na classificação da Liga NOS.