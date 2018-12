Leão de Keizer desce à Terra

Depois de sete triunfos consecutivos naquele que foi um excelente início no comando técnico do Sporting, Marcel Keizer já sabe o que é perder ao leme do emblema de Alvalade.

Na noite deste domingo, os verde e brancos deslocaram-se a Guimarães, onde perderam com o Vitória local, por 1-0, em encontro válido pela 14ª jornada da Liga NOS.

O único golo da partida foi apontado por Tozé, ainda na primeira parte, à passagem do minuto 26. O médio português disparou de fora da área uma bola que, depois de ainda ressaltar na defesa sportinguista, só parou no fundo das redes à guarda de Renan Ribeiro.

O primeiro deslize no 'reinado' de Keizer fez o Sporting (31 pontos) perder o segundo lugar do campeonato para o Benfica (32). O líder FC Porto (36) já se encontra a cinco pontos de distância.

O Vitória, por seu turno, cimentou a quinta posição, agora que tem 25 pontos conquistados.