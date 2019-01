Derrota sem Bas Dost

Esta segunda à noite a equipa lisboeta confirmou a sua segunda derrota com Marcel Keizer nos comandos técnicos. Em três jogos, a equipa leonina, perdeu dois.

O Tondela adiantou-se no marcador, no Estádio João Cardoso, logo aos 6' com golo de Juan Delgado que após cruzamento de Xavier, cabeceou para a baliza do adversário.

A partir daí, os leões tentaram ir atrás do prejuízo, mas valeu Cláudio Ramos que estava inspirado. A sua equipa esteve perto de fazer o 2-0 ainda na primeira parte, aos 35', aí valeu Renan que impediu o pior.

Com a segunda parte veio mais garra. A equipa de Viseu viu Jaquité ser expulso devido a um segundo amarelo, aos 51'. Os visitantes tentaram dar a volta para conseguirem vantagem sobre a inferioridade numérica, no entanto, quer Cláudio Ramos, quer Ricardo Costa, estavam atentos e adiaram o golo sportinguista.

Aos 74', Tomané, após uma tentativa aos 58', conseguiu mesmo marcar ao guarda-redes leonino e fez o 2-0. A dezasseis minutos dos 90, a equipa da casa vencia por 2-0 e com 10 jogadores em campo há treze minutos.

Dois minutos depois, e após consulta do VAR, os verdes e brancos conseguiram marcar por intermédio de Mathieu que de nada valeu para impedir a derrota fora de casa.

Com este resultado, e após todos os jogos da jornada, o Sporting, passa para quarto lugar com 34 pontos atrás do SL Benfica que tem 35 pontos, do SC Braga com 36 e do FC Porto com 42.