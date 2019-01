Com a abertura do mercado de transferências a meio da época são muitos os rumores e mais tarde as certezas no campeonato português.

Começamos pelas alterações no três grandes. O FC Porto garantiu na última semana a contratação de Fernando Andrade, ex-Santa Clara, até 2023, e de Pepe que estava sem clube após a sua rescisão como o Besiktas, até 2021 (ver https://www.vavel.com/pt/noticias/2019/01/08/962735-pepe-de-regresso-ao-dragao.html). Por empréstimo, sai Rúben Macedo para o Desportivo de Chaves. O jovem de 22 anos e da formação B do dragão, fica em Trás-os-Montes até o final da temporada.

O rival SL Benfica tem tido um mercado mais atribulado. Os encarnados contrataram Vilius Armalas de 18 anos, internacional sub-19 pela Lituânia. No entanto ao que tudo indica, Caio Lucas também já assinou. O brasileiro chega no final da época e tem contrato até 2024. De saída, por empréstimo, estão Guga e Pedro Amaral, assim como Keaton Parks. Os primeiros vão para o Panetolikos, na Grécia, e o segundo para os New York City. Quanto à equipa técnica, Luís Filipe Vieira, continua sem anunciar que será o substituto de Rui Vitória. Por enquanto, Bruno Lage, continuará com o cargo e treinador interino.

O Sporting CP contratou Luiz Phellype ao Paços de Ferreira e fez regressar Francisco Geraldes do Eintracht Frankfurt. Por empréstimo do Wolverhampton chega David Weng que vai alinhar pelos sub-23. De saída estão Marcelo, que rescindiu com os leões e assinou pelos americanos do Chicago Fire, Bruno César, que regressa ao Brasil para o Vasco da Gama, e Viviano para o SPAL por empréstimo até ao final da temporada.

Nos restantes clubes, tem-se a saída de Marcão do Desportivo de Chaves para o Galatasaray e chegada de Erdem Sen. O Marítimo contratou Douglas Grolli do Bahia e viu sair Danny. O internacional português rescindiu com os insulares sem revelar se irá pôr um ponto final na carreira. O Vitória de Setúbal ainda fez sair Pedro Pinto por empréstimo para o Arouca até ao final da época.