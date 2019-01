Santa Clara recebe Benfica

Na primeira liga desde o início da presente temporada, o Santa Clara tem mostrado merecer o lugar que ocupa. Depois do empate com o Feirense a duas bolas, em que os açorianos se deixaram apanhar já depois do intervalo, João Henriques preparou a sua equipa de forma a voltar às vitórias e com o desejo permanente de querer vencer a um dos três grandes clubes portugueses.

Apesar de ser um jogo difícil, a equipa do Santa Clara mantem-se confiante e espera dar aos seus adeptos um bom jogo de futebol.

Ocupando a 9ª posição, com 21 pontos, o clube dos Açores não conta com Marco Rocha e Thiago.

No lado do Benfica, o cenário é bastante diferente. Depois de uma fantástica reviravolta no passado jogo contra o Rio-Ave, em que esteve a perder por 2-0 e conseguiu vencer por 4-2, os encarnados são os favoritos à vitória.

Bruno Lage, que continua no comando da equipa, quer devolver aos adeptos a equipa que eles conhecem: a equipa vencedora, competitiva e ambiciosa. Um bom resultado é, por isso, o seu grande desejo.

No 3º lugar, com 35 pontos, o Benfica ainda luta pelo título de campeão nacional. Para esta partida, Bruno Lage não conta com Jonas por lesão e Ferreyra e Bruno Varela estão fora da convocatória. O guarda-redes Fábio Duarte é a grande novidade.