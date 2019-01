Sul vs Norte

Enquanto não se dá o apito inicial para o clássico em Lisboa aqui fica um frente a frente entre as estrelas de um e outro clube.

Bruno Fernandes vs Brahimi:

O português e o argelino têm sido as maiores apostas dentro dos respetivos clubes.

O médio de 24 anos é natural do Porto, mas nunca se vestiu de azul e branco, tendo vestido as cores do Boavista antes de rumar a Itália. Na época 2017/2018 volta a Portugal para vestir a camisola verde e branca e por lá se mantém. Nesta época já fez 27 jogos de leão ao peito, tendo somado 2336 minutos e apontado 14 golos. É leão até 2023 e a sua cláusula ronda os 100 milhões de euros.

Já o avançado de 28 anos passou por vários clubes em França até chegar ao Granada em 2012/2013 por intermédio do empréstimo feito pelo Rennes. Em 2014/2015 muda-se para a cidade invicta para representar os dragões. Esta temporada tem um total de 25 jogos, 1875 minutos jogados e 7 golos. O seu contrato acaba em junho deste ano e até agora não há sinais de renovação. Caso não se chegue a acordo, os portistas, abrem mão de mais ou menos 60 milhões de euros.

Bas Dost vs Marega:

Os dois são dos melhores avançados na Liga Portuguesa. O primeiro tem 29 anos e é holandês e o segundo 27 e é maliano.

O holandês fez toda a sua formação no seu país natal e na época 2012/2013 vai para a Alemanha representar o Wolfsburg, clube onde se manteve até meio da época de 2016/2017, altura em que se muda para Portugal. De agosto de 2018, já alinhou em 16 partidas, jogando 1182 minutos e marcado 16 golos. Um pouco abaixo das restantes épocas, uma vez que esteve várias vezes lesionado desde o início do campeonato. O seu contrato é válido até 2021 e a cláusula de rescisão ronda os 60 milhões.

Já Moussa Marega parece estar a fazer uma das melhores temporadas desde que chegou ao Porto. Chegou a Portugal pela mão dos insulares do Marítimo até ser comprado pelos atuais campeões em título em 2015/2016 e em 2016/2017 foi emprestado ao Vitória de Guimarães, regressando no ano seguinte novamente ao seu clube. Este ano já se vestiu de azul em 24 jogos, soma 2013 minutos e 15 golos. Marega alinha pelo FC Porto pelo menos até 2021, ano de fim de contrato, e vale cerca de 40 milhões.

Coates vs Éder Militão:

São dois dos dos centrais mais respeitados da Liga NOS , sendo um uruguaio e outro brasileiro.

Sebastián Coates tem 28 anos e joga há 4 temporadas no clube leonino. Por cá chegou em 2015/2016 por empréstimo de dois do Sunderland e em 2017/2018 fica a título definitivo em Lisboa. Em 2018/2019 soma 25 jogos, 2250 minutos e 1 golo. Com contrato até 2022, o clube que o quiser tem que pagar neste momento 45 milhões.

Militão fez a sua estreia na Europa pela mão dos dragões. Tem 20 anos e fez toda a sua formação no São Paulo. Este ano foi vendido ao FC Porto e desde aí tem sido uma revelação. Em 22 jogos e 1980 minutos já tem 2 golos marcados e a sua cláusula de rescisão já ronda os 75 milhões de euros, tendo contrato até 2023.

Este sábado, às 15:30, já se sabe qual das equipas, e estrelas, leva a melhor: se o FC Porto que mantém a vantagem de 7 pontos do 2º classificado, se o Sporting CP que assim ascende ao 3º lugar, juntamente com o Sporting de Braga.