Benfica passa primeira prova em Guimarães

Vitória SC e Benfica apresentaram-se no Estádio D. Afonso Henriques com poucas alterações nas equipas. A equipa comandada por Bruno Lage entrou mais forte e chegou à vantagem ao minuto 14. Rúben Dias colocou uma bola teleguiada na grande área do Vitória onde apareceu João Félix que recebeu e colocou a bola no fundo das redes.

A partir do golo dos encarnados a equipa da casa subiu de rendimento. O Vitória aproximou-se da grande área do Benfica em várias ocasiões, no entanto não consegui criar grandes oportunidades de golo. As águias procuraram gerir a vantagem até ao apito final.

Com esta vitória o Benfica garante um lugar na meia final da Taça de Portugal e espera pelo adversário que sairá do Feirense x Sporting CP.

Vitória e Benfica voltam a medir forças na próxima sexta-feira, a contar para o campeonato.