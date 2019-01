Vitória sofrida em Matosinhos

Foram 120 os minutos de jogo até se apurar o vencedor da noite no Estádio do Mar, em Matosinhos.

Com um 11 diferente do habitual do campeonato, os portistas, levaram a jogo Fabiano, Mbemba, Felipe, Pepe, Alex Telles, Herrera, Óliver, Adrián, Corona, André Pereira e Fernando. Sérgio Conceição fez então seis alterações em relação ao jogo de Alvalade.

Já os leixonenses levaram a jogo Luís Ribeiro, Jorge Silva, Matheus, Bura, Stéphane, André Ceitil, Lawrence Ofori, Luís Silva, Erivaldo, Bernardo e Pedro Henrique.

Herrera só precisou de 11 minutos para adiantar o Porto no marcador e assim levou o resultado para o intervalo na cidade de Matosinhos. Os primeiros 45 minutos foram bem disputados e com ambas as equipas a ameaçarem o golo.

Aos 73' entrou o homem autor do golo 5 minutos depois. José Paulo vai a jogo e empata a partida, reacendendo a esperança dos matosinhenses.

Com a chegada dos 90 minutos, já se avizinhava o prolongamento no norte. Com o Braga já apurado, era necessário saber quem seria o adversário.

Nos primeiros quinze minutos os dragões ainda festejaram o segundo golo marcado por Soares aos 100 minutos. O árbitro da partida entendeu que o brasileiro estava em fora-de-jogo e nesta competição não há videoárbitro para o confirmar.

Nos segundos chegou a confirmação, Hernâni, depois de falhar na cara de Luís Ribeiro, redime-se e atira para dentro da baliza do adversário aos 118 depois de uma belíssima jogada que começou em Militão, passou por Adrián Lopes e acabou no interacional português.

Com uma vitória sofrida, os azuis e brancos, seguem em frente na competição onde o próximo adversário é o SC Braga que derrotou o Desportivo das Aves.