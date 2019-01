Mais uma vitória em Guimarães

Mais uma vitória para a equipa de Bruno Lage na cidade berço, esta sexta à noite depois do jogo de terça-feira para a Taça de Portugal. Desta vez o golo foi marcado por Seferovic, em vez de João Félix, como aconteceu no dia 15.

A equipa da casa entrou bem no jogo e até chegou a criar oportunidades com perigo para a baliza encarnada, mas o guardião benfiquista estava sempre atento evitando o pior.

Também os visitantes tentavam a sorte do outro lado, no entanto parecia que estava quase impossível marcar no D.Afonso Henriques antes da pausa.

Ao intervalo o resultado continuava a nulos no norte do país e do que aconteceu nos primeiros 45 minutos, a partida prometia.

Na segunda parte, os vimaranenses entraram mais fortes no jogo, principalmente após a entrada de Rafa Silva, uma vez que Pizzi lhe cedeu lugar em jogo.

Avizinhava-se uma perda de pontos para a equipa lisboeta e quando menos se esperava Seferovic, que tinha entrado 10 minutos antes, fez de convidado dentro do castelo e chuta para a vitória aos 81, conseguindo manter o resultado até aos 95'.

À 18ª jornada o FC Porto continua em primeiro com 46 pontos, em seguida o SL Benfica com 41 e o SC Braga em terceiro com 40 pontos. Com esta vitória os vermelhos e brancos do sul continuam na luta pela liderança no campeonato.