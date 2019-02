Vitória e Porto empatam a zeros

Os dois clubes vêm de jogos em que alcançaram os três pontos. Sérgio Conceição, técnico dos dragões, nomeou para esta partida o mesmo 11 inicial do jogo anterior. Já a equipa de Guimarães apresentou uma diferença: troca de André André pelo Davidson.

Ambas as equipas mostraram desde cedo que queriam vencer esta partida. Com uma primeira parte caracterizada por ataques por ambas as partes, levou a que os guarda-redes estivessem de estar sempre atentos para evitarem sofrer golos.

O árbitro, Rui Costa, não deu minutos de compensação. As equipas vão para intervalo com 0-0 no marcador.

Ainda durante a primeira parte os adeptos do Vitória e do Porto envolveram-se em conflitos, atirando cadeiras do estádio D. Afonso Henriques pelo ar.

A segunda parte iniciou sem alterações nas equipas. Novamente, uma parte com grande ocasiões de golo para ambos. Do lado do Vitória de Guimarães, Wakaso leva a bola até à baliza, passa para Tozé que cruza para Davidson, mas sem sucesso. Casillas segura sem perigo. Do lado dos dragões, Telles recupera a bola e cruza para cabeceamento de Corona, no entanto Douglas defende sem perigo para os vitorianos.

As equipas médicas foram chamadas a entrar em campo por 2 vezes: Aos 68' Guedes fica lesionado devido a um embate contra o Herrera. Aos 76' Marega para a jogada devido a lesão muscular. Ambos saíram de maca, o que obrigou os técnicos a fazerem substituições forçadas.

Com este resultado, o FC Porto diminui a distâncias na classificação do Campeonato (50 ponttos), nomeadamente para o SL Benfica (47 pontos), que ganhou o dérbi em Alvalade.