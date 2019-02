FC Porto escorrega mais uma vez

O Fc Porto iniciou a partida a dominar, com Herrera a tentar a sua sorte logo nos primeiros minutos de jogo. Aos 10 minutos, e depois de uns instantes com bastantes jogadas, a tranquilidade começou a fazer-se notar e as duas equipas tentavam dar o melhor de si para conseguirem inaugurar o marcador, com os guardiões de cada equipa a impedirem os golos.

O Moreirense evidenciou-se com a sua tática defensiva e com os movimentos rápidos com que conseguia sair no contra-ataque, deixando muitas vezes os portistas a temer o pior e à beira de um ataque de nervos. Ainda assim, as duas equipas seguiram para intervalo com o resultado nulo.

A segunda-parte começou e Sérgio Conceição não esperou mais para lançar alguns jogadores para o aquecimento, altura em que o Moreirense estava mais em jogo e lutava pelo golo. Foi apenas aos 64 minutos que o FC Porto acordou e começou a fazer pressão sobre o adversário.

Aos 78 minutos André Pereira consegue mesmo colocar a bola dentro das redes, porém vê o golo anulado por posição irregular. Dois minutos depois, o Moreirense consegue inaugurar o marcador com Halliche a cabecear à barra e Teixeira a marcar na recarga. 1-0 para o Moreirense, numa altura em que o FC Porto aumentava os seus erros.

Nos minutos de descontos os portistas conseguiram reduzir o resultado e empatar a partida. 1-1 por Herrera, depois de um fantástico passe de Otávio.

Houve ainda tempo para Jorge Sousa analisar um contacto forte entre André Pereira e Halliche com ajuda do VAR, mas o arbitro considera que não há qualquer falta e manda seguir o jogo, que terminou com um empate entre as duas equipas.