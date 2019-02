Guerreiros mais perto do 1º lugar

Este domingo à tarde, o SC Braga recebeu o Chaves que procura pontos desesperadamente para fugir à zona de descida. A equipa de Abel Ferreira entrou muito bem no jogo criando algumas oportunidades. No entanto o golo não apareceu e o caudal ofensivo da equipa da casa foi diminuindo. Por outro lado, o Chaves mostrou uma equipa organizada deixando pouco espaço ao SC Braga durante a maior parte do primeiro tempo.

A segunda parte arrancou com o golo da equipa visitante. Luís Martins encontrou uma bola perdida na área e rematou para o fundo das redes. A desvantagem levou Abel Ferreira a fazer alterações na equipa. O SC Braga foi à procura do golo e ao minuto 64, um cruzamento de Sequeira encontrou Dyego Sousa na área que cabeceou para restabelecer a igualdade. A equipa de casa atacava e o Chaves tentava a sorte com contra-ataques. Aos 80 minutos surgiu o golo da vitória. Livre batido para a área, um desvio de cabeça deixou Claudemir sozinho frente ao guarda-redes. O médio do Braga empurrou para o fundo das redes, garantindo mais 3 pontos para a equipa da casa que continua a alimentar o sonho do título. Com esta vitória, o SC Braga coloca-se em segundo lugar à condição, a 2 pontos do FC Porto e a aguardar pelo resultado do Benfica x Nacional.