Histórico!

O Benfica recebeu o Nacional e demonstrou uma vez mais a boa forma da equipa. A chuva de golos na luz chegou aos dois dígitos.

O jogo arrancou com o primeiro golo dos encarnados. Numa bela combinação, Seferovic assistiu Grimaldo que marcou o primeiro da goleada encarnada. O jogo só teve um sentido e as oportunidades do Benfica chegavam por todo o lado. Aos 21 chegou o segundo golo. João Félix recuperou a bola e lançou Seferovic que isolado "picou" o esférico por cima do guarda-redes do Nacional. O avançado suiço bisou 5 minutos depois. André Almeida apareceu na área do Nacional e passou a bola a Seferovic que encostou para o 3-0, resultado com que terminou a primeira metade do jogo.

A segunda parte não trouxe nada de novo ao encontro. O Benfica continuou a demonstrar um bom futebol e as oportunidades continuaram a aparecer. Ao minuto 50, numa falta lateral, Pizzi cruzou a bola que percorreu toda a grande área do Nacional até surgir João Félix que fez o 4-0 de cabeça. Pouco tempo depois, Pizzi foi carregado na área e o árbitro assinalou grande penalidade. O internacional português não perdoou e fez o 5-0 para as águias. Dois minutos depois, Pizzi bateu um canto e Ferro, na sua estreia a titular na equipa principal, cabeceou para o fundo das redes. Florentino entrou para o lugar de SamarisAos 64, mais um cruzamento de Pizzi para a área onde surgiu Rúben Dias que recebeu a bola e aumentou a vantagem encarnada. Jonas regressou aos relvados após de mais de um mês de paragem e entrou a tempo de fazer o gosto ao pé. Sofreu uma falta à entrada da área e, na execução fez o oitavo golo da tarde. Jonas novamente e Rafa fecharam a goleada em 10-0, num jogo que será recordado durante muito tempo.

Com esta vitória o Benfica fica a apenas um ponto do líder FC Porto. O próximo jogo dos encarnados é quinta-feira, na Turquia, frente ao Galatasaray, a contar para a Liga Europa.