Nani ruma aos EUA

Nani, formado no Sporting, já jogou de leão ao peito na época 2005 até 2007, ano em que rumou ao Manchester United. Sete anos depois (temporada 2014/15) estava de volta como emprestado ao clube português. O extremo jogou, ainda, no Fenerbahçe, Valência e Lazio, antes de voltar a Alvalade esta temporada para a terceira passagem pelo clube.

Na presente época, Nani rescinde contrato, na última semana, após 141 jogos com o leão ao peito , 33 golos e três troféus oficiais (no total de todas as vezes que jogou pelo Sporting). O jogador entregou a braçadeira de capitão a Bruno Fernandes.

O extremo saiu do clube leonino a custo zero, ambas as partes chegaram a acordo por ser um jogador valioso. No Twiter, a página do clube de Alvalade escreveu: "Foi um orgulho ver-te com as nossas cores. Alvalade é, sempre foi e sempre será a tua casa. Obrigado e boa sorte, Nani".

O vice-presidente do clube norte-americano, Luiz Muzzi, afirmou que "Nani oferece uma experiência tremenda ao nosso plantel. É um extremo dinâmico, com qualidade a cruzar a bola, que causa impacto nos jogos e lidera o jogo de ataque".

Como reforço do Orlando City, o português vai jogar na Major League Soccer, principal escalão do futebol nos Estados Unidos, por três temporadas. O jogador assinou contrato na condição de 'Jogador Designado', a também conhecida 'lei Beckham'. Ou seja, esta norma permite aos clubes do campeonato norte-americano contratarem até três futebolistas que fiquem acima do seu teto salarial. Desta forma, o internacional português irá ganhar acima da média da competição.