Sporting diz adeus à Liga Europa

Foi em desvantagem (relembre que o Sporting perdeu por 1-0 em Alvalade na primeira volta) que o Sporting voltou a entrar em campo com o Villarreal, desta vez no Estádio La Cerámica. Com a clara intenção de fazer a reviravolta no marcador, Marcel Keizer apresentou duas mudanças no onze inicial: Salin e Jefferson para o lugar de Renan e Acuña (a cumprir castigo).

Um jogo com alguma pressão do Sporting nos minutos iniciais e que acabou por ter algumas oportunidades de ambas as equipas para tentarem inaugurar o marcador. Porém, o ritmo de jogo tanto da equipa da casa como dos lagartos foi descendo e foram uns vinte minutos bastante lentos.

Ao bater da primeira meia hora de jogo, Moreno acaba por marcar. Raba remata de longe, Salin defende para a frente e Moreno na recarga faz a bola entrar na baliza. Mas viu o golo ser anulado por posição irregular. Numa altura em que o Villarreal conseguia aumentar a pressão e obrigava o Sporting a jogar ao primeiro toque.

Foi já nos minutos de descontos que Bruno Fernandes deixa tudo em aberto. 1-0 para o Sporting, depois de uma má receção de Funes Mori, Bruno Fernandes consegue recuperar a bola, corre pelo corredor central e remata forte à entrada da área sem dar qualquer hipótese a Andrés Fernandez de defesa.

A eliminatória seguia assim empatada para o intervalo.

Início da segunda parte e o Sporting reduzido a 10 depois de Jefferson ver o segundo amarelo, complicando as coisas para tentar segurar a eliminatória. Desta forma, Marcel Keizer muda a tática de jogo e passa a defender com quatro, até porque o Villarreal pressionava o empate.

E aos 80 minutos Pablo Fornals consegue mesmo o empate. Cazorla abre na esquerda para Ekmabi que cruza atrasado para o remate de Fornals. Salin ainda tentou a defesa, mas não conseguiu. Com o empate, o Sporting volta ao jogo que tinha e volta a defender com três.

Nos minutos finais Das Dost tentou, mas não conseguiu. Bruno Fernandes cruza da direita e o holandês remata ao segundo poste, mas a bola passa ao lado. O jogo acaba empatado, mas o Villarreal passa, acabando 2-1 na eliminatória.