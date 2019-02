Rumo ao Jamor

Com a vitória em casa do Tondela, o FC Porto assegurou a liderança do campeonato até ao clássico da próxima jornada, frente ao Benfica.

Por outro lado o SC Braga saiu derrotado nos dois últimos jogos do campeonato, em Alvalade e em casa frente ao Belenenses, e viu o sonho de ser campeão nacional ficar muito mais distante.

O jogo da próxima terça-feira é a contar para a Taça de Portugal. Esta prova é um objetivo de ambas equipas, no entanto será uma aposta mais forte por parte do SC Braga. Os minhotos não estão nas competições europeias, foram eliminados nas meias-finais da Taça da Liga e estão a 8 pontos do líder no campeonato.

O FC Porto tem a revalidação do título como principal objetivo e com um jogo de grande importância no fim de semana é natural que Sérgio Conceição faça mexidas no onze dos dragões. Além disso, os azuis e brancos têm também a Liga dos Campeões para disputar. Marega e Danilo Pereira mostram sinais positivos de recuperação e podem ser opção para o jogo. Aboubakar continua em recuperação.

A primeira mão desta meia-final é no Estádio do Dragão e será na próxima terça-feira, dia 26 às 20h15.