Marega X João Félix

Marega

O avançado dos dragões é natural do Mali e tem 27 anos.

Antes de ser jogador da invicta, Marega jogou pelo Marítimo na época 2014/15. Na temporada seguinte o avançado veste a camisola azul e branca. Em 2016/17 é emprestado ao Vitória de Guimarães, e na presente época volta a jogar pelo FC Porto.

Na presente temporada, o jogador tem 31 jogos de dragão ao peito e 16 golos marcados. Destes jogos, seis são pela Liga dos Campeões (cinco golos marcados), 18 pela Liga Portuguesa (sete golos), três pela Taça de Portugal (dois golos) e quatro pela Taça da Liga (dois golos).

Após uma lesão muscular grave no jogo contra o Vitória de Guimarães, as previsões apontavam que a recuperação demorasse dois meses. O avançado azul e branco foi à China fazer o tratamento à lesão muscular e passados 23 dias, o maliano já está disponível e tem realizado os treinos com o resto da equipa, mas ainda condicionado.

No jogo a contar para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, o avançado foi suplente, contudo Sérgio Conceição achou melhor não o meter em jogo.

Os adeptos estão desejosos de o voltar a ver entrar em campo. Pode ser uma opção para Sérgio Conceição usar na partida contra o Benfica, pois ainda está em dúvida, no próximo sábado, jogo a contar para a 24ª ronda do Campeonato Português.

João Félix

A mais recente aposta de Bruno Lage, na equipa do Benfica, tem dado que falar. O jovem português, João Félix, tem 19 anos e joga, também, como avançado.

Antes de ingressar na equipa da Luz, João Félix deu os primeiros passos no futebol no FC Porto. Foi em 2008 que o camisola 79 chegou às camadas jovens da equipa nortenha, na altura com nove anos de idade.

O jogador veste a camisola das águias desde a época 2016/17, mas pelo Benfica Sub-17. Na temporada 2016/17 ganhou o Campeonato Nacional de Juniores. Nesta época 2018/19 é que ingressou pela equipa principal do Benfica. O jogador tem contrato até 2023, com uma cláusula de 120 milhões de euros.

João Félix foi considerado pela Liga, o melhor jogador do mês de Janeiro. E, também, foi distinguido pelo Sindicato dos Jogadores como o melhor jogador jovem desse mesmo mês. O avançado das águias é, ainda, candidato ao prémio Revelação.

O jogador benfiquista tem 27 jogos com a águia ao peito e 10 golos marcados. Desses, 15 jogos são pela Liga Portuguesa (oito golos), uma partida pela Liga dos Campeões, dois jogos para a qualificação para a Liga dos Campeões, pela Liga Europa e pela Taça da Liga (um golo). E cinco jogos pela Taça de Portugal (um golo).

Com as suas exibições nos últimos jogos, o camisola 79 é um dos jogadores mais falados na Europa e muitos clubes estão atentos ao seu trabalho em campo. Os interessados no avançado português não param de aumentar (Real Madrid, Juventus, Paris Saint-Germain, Mónaco, Bayern, Milan e Barcelona).

Para além das equipas estrangeiras demonstarem interesse pelo jogador benfiquista, também Fernando Santos (selecionador da equipa nacional), está de olho e poderá ser um dos convocados para os jogos de Março.