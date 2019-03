O clássico da temporada

Apenas um ponto afastam os eternos rivais e os dois irão protagonizar um dos jogos mais decisivos para a conquista do campeonato deste ano.

Os dragões levam uma ligeira vantagem, mas as águias querem levar a melhor e adiantarem-se em dois pontos em relação ao adversário do Porto.

Até à cidade invicta, Bruno Lage, leva 20 jogadores, entre os quais Svilar, Jonas e André Almeida. Já de fora ficaram Jardel, Conti, Ebuehi, Salvio e Fejsa.

Os azuis e brancos não vão poder contar com Aboubakar, mas durante as últimas semanas conseguiram recuperar Marega, Danilo e Brahimi que poderão estar a 100% para ir a jogo no sábado.

Sérgio Conceição, na sua antevisão, afirmou que espera um bom espetáculo de futebol porque "não há calculismos, as equipas vão jogar para ganhar". No entanto, o técnico, acautela que este jogo não é assim tão decisivo devido, pois todos os jogos são decisivos, "este com o Benfica é diferente. É importante mas não é decisivo".

Lage concorda com o seu homólogo quanto ao facto da partida não ser decisiva na sua essência. Porém para a sua equipa significa mais devido à vantagem do adversário, "é mais decisivo porque estamos em contrarrelógio".

O clássico mais aceso do campeonato vai ser já no próximo sábado dia 2, no Estádio do Dragão, às 20:30.