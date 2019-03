Dínamo de Zagreb vence por 1-0

Após a vitória frente ao FC Porto, a equipa de Bruno Lage volta a jogar na competição da Liga Europa, desta vez defrontou o Dínamo de Zagreb. Para esta partida na Croácia, o técnico das águias apresentou quatro alterações em relação ao jogo contra o FC Porto. André Almeida, Pizzi, Samaris e Rafa ficaram de fora do onze inicial, e deram lugar a Corchia, Krovinovic, Florentino e Gedson.

O treinador da equipa da casa está a cumprir castigo e por isso não pode assistir ao jogo no banco.

Nos primeiros cinco minutos do jogo, a equipa portuguesa tinha a partida controlada, uma vez que pensava bem nos passos a dar e geria bem o jogo. Aos sete minutos surge uma grande oportunidade para o Benfica inaugurar o marcador. João Félix passa para Grimaldo que remata na cara do guarda-redes Livakovic, mas este defende.

Sete minutos depois (12') é a vez do Dínamo de Zagreb tentar a sua sorte. Dani Olmo corre pelo corredor esquerdo e cruza para Orsic que remata, mas a bola sai ao lado. Grande perigo para o guardião dos encarnados.

A equipa da casa continuava a tentar marcar, mas quando Dani Olmo corria em direção à baliza adversária, o árbitro, Michael Oliver, apita pois o jogador estava em posição irregular. No minuto seguinte (16') era a vez de Corchia rematar para a área da equipa croata, onde estava João Félix, que remata de pé direito, mas bola sai ao lado e sem perigo para Livakovic.

Aos 19' surge outra grande oportunidade para a equipa croata alcançar o primeiro golo do jogo. Mais uma vez, Dani Olmo remata para o poste direito, Odysseas faz uma defesa apertada para canto.

No decorrer dos 25 minutos, Gojak pela esquerda, levanta para área do Benfica, mas o guarda redes da equipa portuguesa defende facilmente. No minuto seguinte, é a vez de Kadzior rematar com perigo para a baliza de Odysseas, mas bola ao lado.

No bater da meia hora de jogo, Sferovic cai no chão após um lance em que saltou para cabecear a bola. A equipa médica chega mesmo a entrar em campo, mas o jogador acabou por sair, e Bruno Lage vê-se obrigado a fazer a primeira substituição: entra Cervi.

Aos 36' Rúben Dias derruba Dani Olmo na área do Benfica e o árbitro assinala grande penalidade a favor da equipa da casa. Petkovic bate e a bola só pára no fundo das redes da baliza de Odysseas. Está, assim, feito o primeiro golo da partida.

Já no minuto de compensação da primeira parte, o guardião benfiquista faz uma ótima defensa. Gojak remata para a baliza, mas Odysseas estava atento e evita o segundo golo do Dínamo de Zagreb.

O Benfica estava a precisar do intervalo para reorganizar as ideias, para dar a volta ao resultado, uma vez que apesar de ter mais posse de bola, o Dínamo tinha mais remates à baliza.

Logo no começo da segunda-parte, a equipa da casa volta a estar perto do golo. Orsic avança pela esquerda e remata, mas a bola sai por cima da barra da baliza benfiquista.

Minutos depois é a vez da equipa encarnada tentar equilibrar o resultado. Corchia cruza, mas Livakovic sacode. Aos 57' João Félix surge pelo corredor central, mas efetua o lance com muita força e Cervi não consegue chegar à bola. O mesmo acontece minutos depois (63'), João Félix cruza largo e Krovinovic não chega a tempo, e o guarda-redes croata agarra sem perigo.

Aos 68 minutos surge o primeiro amarelo no jogo. Leovac faz uma entrada dura sobre a recente estrela benfiquista, João Félix, e o árbitro assinala cartão amarelo.

No minuto seguinte, Rubén Dias cabeceia por cima no seguimento de um livre. A dez minutos do final do jogo, o Benfica continuava a tentar chegar à igualdade no marcador. Grimaldo, no seguimento de um livre direto, remata à cara de Livakovic, mas sem sucesso. Aos 88' é a vez de Gabriel rematar de longe, mas não acerta na baliza.

Ao bater dos 90' a equipa do Dínamo Zagreb tentava fazer o 2-0, mas Orsic chuta por cima. Já nos minutos de compensação, a equipa da casa volta a dar perigo a Odysseas. Através de um canto, Situm cabeceia, mas a bola sai ao lado.

Terminada a partida no Estádio Maksimir, o Dínamo Zagreb vence o Benfica por 1-0.