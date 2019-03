"O Feirense é uma equipa que faz falta à 1ª divisão"

Foi Tiago Silva, um dos capitães do CD Feirense, que deu a voz na antevisão do jogo contra o FC Porto. O jogador mostrou-se confiante e consciente de que "este jogo contra o FC Porto é uma verdadeira final para nós".

O Feirense ocupa o último lugar da tabela classificativa, mas Tiago Silva desvaloriza e garante que esse facto não preocupa os jogadores. Apenas "no final do campeonato voltamos a fazer as contas e a olhar para a classificação", acrescentou. O capitão deixou ainda palavras de promessa de quem vai "lutar até ao último segundo para honrar o símbolo que temos ao peito".

Mas Filipe Martins, treinador dos Samaritanos, pode ter um truque na manga para conseguir esta vitória importante. Afinal, no seu plantel, oito jogadores (Alampasu, André Moreira, Diga, Edson Farias, Tiago Gomes, Aly Ghazak, Babanco e Edinho) conhecem o sabor da vitória ao atual campeão nacional e, certamente, que a utilização destes jogadores pode ser uma mais valia.

Do lado dos portistas a conferência de imprensa ficou marcada pelo rescaldo do jogo com o Benfica do passado sábado. Houve ainda espaço para algumas questões sobre a Champions League, ainda assim, Sérgio Conceição garantiu que o plantel vai "mudar o chip e focar no campeonato".

O mister dos azuis e brancos prevê um jogo complicado, uma vez que "vamos apanhar uma equipa que está no último lugar e que, tal como nós, vê os jogos como se fossem uma final para somar pontos".

Antes de passar ao rescaldo do jogo contra o Benfica, Sérgio Conceição desfez-se com elogios à equipa adversária. "A verdade é que não ganham há muito. É uma pena... Parece-me um clube organizado, têm um estádio à medida. Gosto de estádios que são feitos para que haja sempre um bom ambiente, onde não existam lugares vazios. É uma equipa que faz falta à primeira divisão. O Feirense está num momento difícil, é verdade. Quando o árbitro apita, os registos negativos esquecem-se. Cada ponto, à medida que o campeonato se aproxima do fim, é super importante", finalizou.