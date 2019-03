Zidane regressa ao Real Madrid

Nova mudança no Real Madrid. O afastamento do clube das três competições em que participava levou à saída de Santiago Solari do comando técnico dos "merengues".

Zidane abandonou o clube no final da época passada alegando que o clube precisava algumas mudanças para continuar a vencer que que era não seria capaz de fazer essa transição. Lopetegui foi escolhido como sucessor mas não teve sucesso. Os maus resultados levaram à sua demissão em janeiro. Santiago Solari foi o escolhido para orientar a equipa até ao final desta temporada. Na mesma semana, o Real Madrid foi afastado da Taça do Rei, da Champions e tornou impossível a conquista da La Liga. Estes acontecimentos levaram a junta diretiva a reunir e a tomar decisões acerca do futuro imediato do clube.

Zidane regressa ao clube 9 meses depois da sua saída. Recorde-se que na sua carreira como treinador do Real Madrid, o técnico francês conquistou uma Liga, dois Mundiais de Clubes, duas Supertaças Europeias, uma Supertaça Espanhola e três Ligas dos Campeões de forma consecutiva. Zidane passa a ser o treinador do Real Madrid com efeito imediato e assinou contrato até 2022.