Benfica está nos quartos de final da Liga Europa

Depois da derrota na primeira mão contra o Dínamo de Zagreb (1-0) e do empate contra o Belenenses SAD (2-2), Bruno Lage apresentou algumas alterações no 11 inicial para o jogo contra a equipa croata. Após uma lesão, Fejsa volta a ser titular. João Félix e Jonas ficam no banco de suplentes e entrou Rafa e Jota (primeiro jogo europeu em que é titular. Também na defesa houve alterações, Grimaldo ficou no banco, e Yuri Ribeiro voltou. Quanto ao Dínamo de Zagreb apresentou um onze muito semelhante ao que iniciou a partida na Croácia, na semana passada.

A primeira parte do jogo, no Estádio da Luz, caracterizou-se por uma maior pressão por parte da equipa visitante, acabando mesmo por condicionar o Benfica a contra-atacar. Aos sete minutos da partida, Ferro remata quase perto do meio campo, mas a bola sai muito cima da baliza de Livakovic. Passado alguns minutos, 11', é a vez de Teophile Catherine colocar a bola na área, mas não consegue efetuar o desvio para a baliza.

Aos 23 minutos surge um lance duvidoso na área do Benfica. O árbitro da partida assinala falta de Petkovic sobre Gabriel, mas fica a dúvida se não é mesmo o jogador encarnado que chega tarde para dividir o lance.

Três minutos depois, Rafa aparece numa boa posição para marcar, mas Teophile impede que a bola lhe chegasse. Aos poucos o Benfica ia conseguindo chegar à área adversária. Aos 38' Pizzi recupera a bola na área adversária, mas o guardião do Dínamo de Zagreb, sempre atento, desvia. Minutos depois, é a vez de Orsic colocar a bola na área da equipa encarnada, mas o capitão das águias corta.

Quanto mais se aproximava do intervalo, mais o Benfica tentava inaugurar o marcador e criava ocasiões de perigo. Aos 42' Pizzi passa para rafa que remata, e Livakovik já teve que se esticar para defender. O mesmo acontece ao guarda-redes do benfica.

Iniciou-se a segunda parte no Estádio da Luz, e Bruno Lage apresentou duas substituições: Saem Zivkovic e Yuri Ribeiro e entram Jonas e Grimaldo.

O Benfica entrou forte nesta parte, e logo aos 49' Pizzi bate forte, mas a equipa adversário afasta. Minutos depois, Dani Olmo remata de fora da área com perigo e o guarda-redes encarnado tem dificuldade na defesa.

Aos 53' Jonas remata contra Stojanovic, depois Grimaldo atira para a defesa fácil do guardião do Dínamo. Perto do minuto 60' Gojak remata, mas também foi uma defesa fácil para Vlachodimos.

Bruno Lage esgota as substituições ao minuto 62', com a saída de Jota e entrada de João Félix.

Ferro levanta para a área, Pizzi amortece de cabeça para a entrada da área, e Jonas atira a bola para o fundo da baliza do Dínamo de Zagreb. Está assim feito o primeiro golo da partida aos 71', e deixa tudo em aberto. Nesta segunda parte observou-se uma maior pressão por parte da equipa da casa, uma vez que queriam alcançar a vitória.

Já nos minutos de compensação, Vlachodimos vê-se obrigado a fazer uma defesa apertada. Era a primeira grande oportunidade para o Dínamo de Zagreb marcar e fechar o jogo. Mas tudo continuava em aberto e foi-se a prolongamento no Estádio da Luz.

Logo no primeiro minuto do prolongamento, a equipa visitante remata forte, Vlachodimos não segura, mas a defesa encarnada afasta para canto. Minutos depois, Pizzi remata de longe, e é a vez do guarda-redes croata não segurar a bola, mas não surge recarga.

O Benfica entra em vantagem ao minuto 94' através de um golo de Ferro. Theophile não consegue cortar a bola, e Ferro aproveita e remata. A bola só para no fundo das redes da baliza de Livakovic.

O Dínamo de Zagreb ainda não tinha desistido, e aos 96' esteve muito perto do golo. Gojak só tinha de encostar para dentro da baliza encarnada, mas falha. Já no decorrer no minuto 100', Grimaldo tenta cruzar para João Félix, mas o guarda-redes adversário antecipa a jogada e segura a bola sem perigo.

Stojanovic, ao minuto 104', leva amarelo por falta, mas protesta e o árbitro levanta o segundo amarelo e de seguida o vermelho. O jogador do Dínamo de Zagreb é expulso da partida e os croatas passam a jogar apenas com dez jogadores em campo.

No minuto seguinte, Grimaldo faz o 3-0 para a equipa da casa. Pega na bola ainda longe da área, arranca e coloca a bola dentro da baliza croata. O Benfica está, assim, cada vez mais perto dos quartos de final.

A equipa de Bruno Lage queria marcar mais golos, mas sem sucesso. Aos 111' minutos de jogo perigo para a baliza de Vlachodimos. Atiemwen passa por Rúben Dias e fica cara a cara com o guardião encarnado, mas este desvia.

Os minutos do prolongamento estavam a chegar ao fim, e o Benfica como estava a vencer a partida foi reduzindo o ritmo de jogo novamente.

A partida acabou com o Benfica a vencer por 3-0 e a alcançar assim os quartos de final da Liga Europa.