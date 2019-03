FC Porto na luta por mais três pontos

Neste momento a equipa da "invicta" encontra-se com os mesmos pontos que o rival Benfica (60 pontos), por isso Sérgio Conceição revelou que vencer este jogo é importante e "cabe-nos a nós ir à procura desses três pontos". O técnico azul e branco afirmou ainda que "espera-nos um jogo sempre dentro daquilo que são as equipas que vêm ao dragão", e que o adversário, Marítimo "tem vindo a crescer", e a prova disso é que na jornada passada esteve a perder com o Moreirense por 0-2, e no fim conseguiu vencer por 3-2.

O mister dos dragões diz que a equipa tem treinado diariamente da melhor forma e "prepara os jogos bem para estarmos prontos para ganhar". Conceição acrescenta, ainda, que " faltam nove jornadas e pensamos unicamente em nós", uma vez que os azuis e brancos não necessitam de mais ninguém para vencer, apenas trabalho. Para este jogo Aboubakar volta a ficar de fora, Bruno Costa que tem realizado treino de ginásio e Jorge que ainda está de fora para tratar de assuntos pessoais. Fabiano, já treinou com o resto da equipa, mas condicionado ainda.

O treinador do Marítimo, Petit, deverá apresentar algumas alterações no onze inicial. Getterson deverá ser uma das apostas, como principal referência ofensiva. Rubén Ferreira apesar de não ter treinado, poderá também ser uma das opções. Já Zainadine poderá ficar de fora, para ser poupado e resguardar-se para o jogo contra o Nacional, pois já viu 4 cartões amarelos.

O guardião da baliza do marítimo revela que "é um conjunto de alto nível e foram poucas as equipas que conseguiram retirar-lhe pontos. Vamos ter de fazer um jogo perfeito para sairmos do Dragão com um resultado positivo".

O Marítimo tem 27 pontos e está apenas três pontos acima da linha de água, e vão dar luta ao FC Porto

As duas equipas defrontam-se este sábado, às 20h30, no Estádio do Dragão.