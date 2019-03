FC Porto soma mais três pontos

Foi desde cedo que os lances polémicos e sujeitos ao video-árbitro começaram. Aos 4 minutos é marcada uma grande penalidade a favor do FC Porto, Capela recorreu ao video-árbitro para rever as imagens e acaba por anular a sua decisão final. Uns minutos depois, o VAR volta a entrar em ação e acaba por decidir a expulsão de Lucas Áfrico. Inicialmente, Capela apenas lhe tinha mostrado o cartão amarelo, mas ao rever as imagens invalida essa decisão e mostra o vermelho direto ao jogador.

Em virtude dessa expulsão, o Marítimo começou a recuar e a jogar muito pela defesa, causando algumas dificuldades ao Porto na tentativa de chegar à área. Ainda assim, o FC Porto dominava e era detentor de 73% de posse de bola, contrariando com os 27% dos madeirenses.

Uma primeira parte que ficou marcada essencialmente por tentativas do FC Porto inaugurar o marcador e do Marítimo a tentar chegar à área portista, aproveitando alguns erros da equipa da casa. Ainda assim, nenhuma das equipas conseguia chegar à vantagem. Antes do apito para intervalo, Charles fez uma grande defesa. Corona saiu pela direita e centrou para o desvio de Marega, mas Charles voa para a defesa e consegue impedir o golo.

As equipas voltaram do intervalo e aos 57 minutos é marcada uma grande penalidade a favor do FC Porto. Alex Telles é chamado a marcar e não desperdiça. Estava feito o primeiro golo da noite.

O Marítimo conseguiu sair rápido em resposta, mas Casillas saí da baliza e anula o lance.

Aos 70 minutos, Éder Militão aumenta a vantagem da equipa da casa. João Capela ainda ouviu indicações do VAR por possível fora de jogo, mas validou. Um golo que teve origem num canto batido por Corona, Militão sobe mais alto que toda a gente e desvia para dentro das redes. Já ao bater dos 90 minutos, Brahimi aumenta a vantagem para 3-0. Corona fez o passe para o argelino sobre a esquerda. Brahimi, sem qualquer pressão, só teve que colocar a bola dentro das redes, junto ao segundo poste, sem qualquer chance de defesa para Charles.

O FC Porto termina, assim, a 26ª jornada em vantagem.