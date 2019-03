Águia de volta ao topo

A equipa de Bruno Lage chegou a Moreira de Cónegos pressionada pela vitória do FC Porto frente ao Marítimo, no sábado. João Félix regressou à titularidade e fez dupla de ataque com Jonas.

O jogo começou com um bom futebol praticados pelas duas equipas. O Benfica podia ter marcado logo ao abrir mas Pizzi rematou ao lado. Com o passar do tempo os visitantes foram fazendo justiça ao favoritismo e começaram a criar mais oportunidades de perigo.

Registaram-se dois golos anulados, um para cada lado e ambos por fora-de-jogo.

Aos 36 numa saída rápida para o ataque, Grimaldo viu a desmarcação de João Félix e colocou a bola para a corrida do jovem português. O defesa do Moreirense falhou a interceção e João Félix teve tempo para chutar a bola para o fundo da baliza, fazendo o primeiro golo do jogo.

No final da primeira parte o Benfica chegou ao 2-0. Pizzi bateu um canto no lado direito do ataque e Samaris saltou mais alto que toda a defesa do Moreirense, deixando o jogo favorável às águias. A equipa de Bruno Lage foi para o intervalo a vencer por duas bolas a zero.

No arranque da segunda parte Jonas viu a desmarcação de Rafa e fez um passe em profundidade para o internacional português que fez o 3-0 no jogo.

Aos 82 minutos de jogo, Florentino fechou o resultado em 4-0. O jovem do Benfica aproveitou uma bola dividida na área do Moreirense para fazer o seu primeiro golo ao serviço da equipa principal do Benfica.

O Benfica regressa às vitórias no campeonato e à liderança da Liga.