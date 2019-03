Empate a empate

Mais um jogo da fase de apuramento e mais um empate. A equipa das quinas voltou a fazer o mesmo que tem feito e não conseguiu ir além do que um empate frente à Sérvia.

Os portugueses entraram bem na partida, mas foram os sérvios quem chegou ao golo primeiro. William Carvalho, aos 4', falha em frente à baliza e fica a pedir pontapé de canto já que foi Spajic o último a tocar na bola.

Do outro lado, Rui Patrício sai-se atrasado ao lance e faz falta sobre Tadic. O árbitro da partida não tem dúvidas e assinala grande penalidade. O capitão não deixa escapar a oportunidade e faz o golo aos 7'.

Ronaldo ia tentando e Dmitrovic ia defendendo. Rafa fazia o mesmo e de novo Dmitrovic na frente. Aos 23' é Milinkovic quem surge em destaque. O médio agarra Cristiano Ronaldo na área para o árbitro da partida mandar seguir não entendendo que exista falta no lance.

O capitão português aos 29' saiu lesionado e deu lugar a Pizzi que entrou um minuto depois de CR7 ter dado o sinal que teria que sair do jogo.

Aos 35' surge mais um pedido do castigo máximo desta vez foi Bernardo Silva a cair depois de Ljalic cortar o lance em que o avançado tentava ir à baliza. O juiz polaco mandou seguir.

O empate surge pouco depois. Danilo remata do meio da rua após tirar vários adversários do meio do caminho e faz o tão esperado golo do empate português aos 42'.

Na segunda parte surge mais um pedido de grande penalidade. Rukavina corta a bola com o braço e é assinalado penálti. No entanto, o árbitro de baliza é consultado e a decisão é mudada o que gera uma onde de protestos no banco de suplentes dos portugueses.

O empate foi mesmo o resultado final e neste momento Portugal ocupa o terceiro lugar do Grupo B, tendo à sua frente a Ucrânia com 4 pontos e o Luxemburgo com 3.

A qualificação para o Euro 2020 volta em setembro e o primeiro adversário volta a ser a Sérvia logo no dia 7, jogando dia 10 frente à Lituânia.