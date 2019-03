Tiago Sá VS Iker Casillas

Tiago Sá

Tiago Sá é natural de Vila Verde, tem 24 anos e não conhece outro clube a não ser o SC Braga. Desde a formação a alinhar pelo clube minhoto, conta já com 23 jogos na Liga NOS pela equipa principal. Demorou a conseguir o seu lugar de destaque na equipa, mas na época 2017/2018 conseguiu e, até então, tem sido sempre opção nos jogos a contar para o campeonato português, conseguindo mostrar que é merecedor da confiança que depositam nele.

Atua com a camisola 12 e conta com uma taça Nacional de juniores A da primeira divisão e uma taça de Portugal. Tudo a comando do SC Braga.

Este fim de semana a Liga NOS está de volta, depois de uma paragem por compromissos das Seleções, e Tiago Sá será, certamente, a aposta de Abel Ferreira para defender a baliza dos minhotos.

Iker Casillas

Do outro lado encontra-se Iker Casillas. “San Iker”, como é carinhosamente apelidado, tem já uma vasta carreira. Natural de Espanha, com 37 anos, Casillas fez a sua carreira praticamente toda no Real Madrid. A sua transferência para a cidade do Porto e para o clube portuense ocorreu na época 2015/2016 e, desde cedo, que o espanhol tem mostrado o seu amor tanto pela cidade, como pelo clube.

Torna-se difícil não lhe tecer elogios ou não contasse já com bastantes prémios na sua vida: Cinco Ligas Espanholas, quatro supertaças de Espanha e duas taças do Rei ao comando dos Merengues. Chegou ao FC Porto e logo começou, também, a ganhar prémios: uma supertaça Cândido Oliveira e Campeão Nacional na época passada. A nível internacional conta com uma Taça Intercontinental, um Campeonato do Mundo, três liga dos Campeões, duas Supertaças Europeias, um Mundial pelos Sub 20, um campeonato do Mundo de clubes e, ainda, dois campeonatos da Europa. Para além disso, soma, também, prémios individuais, conseguindo um Word Cup, um Golden Foot, dois prémios equipa do Euro e, ainda, cinco prémios atribuídos pela FIFA de equipa do ano.

Iker tem sido a grande aposta de Sérgio Conceição, contando esta época com oito jogos na Liga dos Campeões, um jogo na supertaça e 26 jogos na Liga Portuguesa. E, sem qualquer dúvida, que será a opção dos azuis e brancos para o jogo deste sábado.