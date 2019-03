Marega VS Dyego Sousa

Marega

O avançado dos dragões é natural do Mali (África) e tem 27 anos de idade.

A carreira do maliano enquanto jogador tem vindo a crescer. Na época 2014/15 jogou no Marítimo. Na temporada seguinte já veste a camisola azul e branca, mas na época 2016/17 acabou por ser emprestado ao Vitória de Guimarães. Um ano depois (presente época), volta a jogar de dragão ao peito. Neste regresso ao FC Porto já marcou 23 golos em 41 jogos e já considerado um ídolo para os adeptos portistas.

Marega já conta com sete partidas pela Liga dos Campeões, onde marcou seis golos. Também conta com 21 jogos pela Liga Portuguesa (sete golos marcados), três pela Taça de Portugal (dois golos) e quatro pela Taça da Liga (dois golos).

De acordo com o playmarket do zerozerto, o avançado portista alcançou o record de Cristiano Ronaldo, Van Nistelrooy e Burakyilmaz, uma vez que os três jogadores marcaram golo em seis jogos consecutivos, e no jogo frente ao AS Roma, Marega juntou-se a eles.

Dyego Sousa

O avançado brasileiro do SC Braga tem 29 anos e está neste clube do norte desde Julho de 2017, altura em que foi contratado ao Marítimo nesse mesmo ano.

Dyego Sousa, na presente época (2018/19) já conta com 34 jogos. Desses dois são pela Europe League, onde não tem nenhum golo marcado. Conta, também, com 26 jogos pela Liga Portugesa (18 golos), três pela Taça de Portugal (um golo marcado) e três partidas pela Taça da Liga, onde marcou quatro golos.

O avançado bracarense tem sido fundamental em algumas partidas, pois tem apontado golos decisivos no resultado final de alguns jogos. Um destaque do jogador foi no jogo contra o Feirense onde fez um hat-trick.

Dyego renovou contrato com o Sporting de Braga até 2022 e revelou que esta renovação é "um voto de confiança e agradeço ao SC Braga, que acreditou em mim numa fase difícil da minha carreira". O jogador acrescenta, ainda, que "esta renovação é também fruto do meu trabalho, mas agradeço ao Presidente este reconhecimento e garanto que me continuarei a entregar em prol do SC Braga como até aqui."

Recentemente, o avançado foi também chamado por Fernando Santos para os trabalhos da seleção e o treinador do Braga, Abel Ferreira comentou dizendo que é "um prémio justo".