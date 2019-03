Benfica mantém a liderança

O Benfica iniciou a partida na Luz a saber que o principal rival, FC Porto, estava provisoriamente em primeiro lugar na tabela classificativa (com 66 pontos), uma vez que alcançou a vitória frente ao SC Braga por 3-2.

A equipa da casa apresentou Taarabt como destaque. O jogador chegou à equipa encarnada há três anos e foi a primeira vez que foi convocado e a jogo (na segunda parte da partida). Bruno Lage pôde, também, contar João Félix, uma vez que já está recuperado dos problemas físicos. O Tondela já não vence há cinco jogos e está na linha de água.

O primeiro remate da partida aconteceu logo aos três minutos de jogo. Félix aparece com espaço no lado direito, mas atira ligeiramente ao lado da baliza de Cláudio Ramos. Era a primeira oportunidade para o Benfica. A equipa adversária dá resposta, e aos cinco minutos Joãozinho remata de fora da área, mas a bola sai por cima.

No decorrer dos primeiros minutos, o Benfica foi tentando inaugurar o marcador. Aos oito minutos Rafa aparece pela esquerda, remata e a bola não passa muito longe da baliza do Tondela. Dois minutos depois André Almeida cruza para João Félix que toca na bola, mas novamente ao lado.

Ao minuto dez, Samaris cai na grande área do Tondela, e a equipa das águias fica a pedir grande penalidade. No minuto seguinte, André Almeida alcança o golo, mas o árbitro Carlos Xistra anula, porque Jonas estava em posição irregular.

Cláudio Ramos faz uma grande defesa e evita o golo dos encarnados aos 15 minutos de jogo. Rafa corre isolado, mas o guardião do Tondela defende o remate do extremo benfiquista. Pouco tempo depois, a equipa visitante faz a segunda tentativa de golo. Joãozinho volta a rematar de fora da área e ainda cria perigo a Vlachodimos, mas sem sucesso. Aos 21 minutos é a vez de Xavier rematar de fora da área, mas, mais uma vez a bola sai por cima da barra da baliza encarnada.

No bater da meia hora de jogo, começa-se a notar um maior equilíbrio entre as duas equipas. O Tondela tentava surpreender o Benfica em contra-ataque, e este, por sua vez, estava a ter mais dificuldades em passar a defesa da equipa adversária.

Nos minutos finais da primeira parte, há novamente oportunidade de golo para ambas as formações. Por parte do Benfica, João Félix remata de fora da área, mas a bola sai por cima. Já no Tondela, Murillo tinha a intenção de passar para Tomané que bastava encostar.

Desta forma, os jogadores recolhem ao balneária com 0-0 no marcador.

Bruno Lage apresenta uma substituição logo no início da segunda parte. Sai Samaris e entra Seferovic. Ambas as equipas voltam a entrar forte no jogo.

Aos 48 minutos é a vez do árbitro anular o golo ao Tondela, por Murillo estar fora de jogo. Dois minutos depois, o mesmo jogador serve Tomané à entrada da área, mas o remate encaixa nos braços de Vlachodimos.

O mesmo acontece, novamente, à equipa da casa. Jonas marca golo, mas é anulado por mão de André Almeida. O árbitro vai ao VAR e há protestos por parte dos adeptos benfiquistas. Continua 0-0 no Estádio da Luz.

Vlachodimos sempre atento ao jogo, vê-se obrigado a sair da baliza para evitar um lance de ataque do Tondela. Aos 70 minutos Peña atrapalha-se com a bola e não consegue rematar para o fundo das redes do guardião do Benfica. Aos 82' é a vez de Cláudio Ramos ser testado. Jonas remata de fora da área e o guarda-redes do Tondela é obrigado a esticar-se para evitar o golo.

A equipa encarnada chega ao golo aos 84 minutos. Grimaldo cruza para Seferovic que cabeceia para o fundo da baliza adversária. Os adeptos do Benfica começam a fazer a festa.

Já nos minutos de compensação, o Tondela tenta alcançar o empate. Cruzamento de Joãozinho para Patrick, mas remata ligeiramente ao lado.

Com este resultado (1-0), o Benfica continua na liderança do Campeonato português.