Benfica agarra liderança

Com Taraabt a ver a sua grande estreia no onze inicial, o jogo do Benfica não começou da melhor forma. O Feirense entrou na partida mais forte, conseguindo tempo para pensar nas jogadas e executa-las com perfeição. E aos 10' acaba mesmo por se adiantar no marcador. Edson Farias faz um cruzamento perfeito para Sturgeon que cabeceou certeiro para o fundo das redes. Estava feito, assim, o primeiro golo da noite.

Ao bater dos primeiros 20 minutos, o Benfica conseguia aumentar a pressão de jogo. Mas, ainda assim, o Feirense continuava a arriscar e a ganhar espaço, fazendo um jogo perigoso.

A equipa da casa volta a festejar, mas vê o golo ser anulado. Um lance que lançou bastante polémicas e dúvidas, pois as imagens não são esclarecedoras. João Pinheiro anula o golo por uma posição irregular de algum jogador do Feirense. Mas fica a dúvida.

Depois do bater da meia hora de jogo, Taraabt faz o coração dos seus adeptos palpitar, depois de um fantástico arranque do jogador, que deixou mesmo dois jogadores adversários para trás. Porém, acaba por rematar já em esforço e Caio Secco não tem dificuldades na defesa. Os encarnados continuavam com dificuldade em criar algum desconforto na defesa do Feirense.

Aos 40' João Pinheiro, depois de ouvir indicações do VAR e de ver mesmo as imagens, assinala grande penalidade a favor do Benfica, num lance com Pizzi. O próprio é chamado a bater e fez mesmo o empate na partida. Uns minutos mais tarde, João Félix vê o seu golo anulado por posição irregular, mas a equipa das águias conseguiu mesmo ir para intervalo com um resultado mais confortável. Ao bater do final da primeira parte, André Almeida bate para o 1-2. Samaris recebe o canto de Grimaldo, e colocou a bola no segundo poste, onde apareceu o capitão de equipa, que apenas teve de finalizar.

As duas equipas voltaram do intervalo com o mesmo ritmo de jogo forte. E o Feirense não desistia de tentar desestabilizar o Benfica. Ainda assim, é mesmo a equipa de Lisboa que ganha a melhor. Seferovic não esperou mais e marca o terceiro golo para a sua equipa. Caio Secco defendeu para a frente, a bola pareceu ir de encontro ao pé esquerdo do suiço, que finalizou com um chapéu perfeito.

O Benfica estava cada vez mais confortável na partida e, por isso mesmo, começou a baixar a sua intensidade. O Feirense ia tendo as suas oportunidades, mas sempre sem sucesso. Tiago Silva evidenciava-se com o seu jogo fantástico.

Aos 90' surge mesmo o quarto golo encarnado. Depois de um canto batido, Grimaldo recebe a bola na esquerda, cruza e, de novo, Seferovic apareceu na altura certa. Cabeceou para dentro das redes e estava, assim, feito o último golo da noite.

Desta forma, o Benfica saltou de novo para a frente da tabela classificativa.