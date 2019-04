Leão caça o terceiro lugar

Os leões reconquistam um lugar no pódio após a vitória deste domingo à noite frente aos vilacondenses com golos de Luiz Phellype, aos 12', Bruno Fernandes, aos 36', e por Wendel, aos 54'.

A formação de Daniel Ramos entrou no jogo com mais bola, mas logo aos 7', Luiz Phellype após cruzamento de Acuna tentou criar perigo, no entanto, não chegou à bola do argentino. O brasileiro teve que esperar cinco minutos para efetivamente assinalar o golo com uma assistência do suspeito do costume, Bruno Fernandes.

O Rio Ave ainda tentou várias vezes criar perigo para os verdes e brancos, contudo, sem sucesso na finalização. Em vez de conseguirem o empate, conseguiram ampliar a vantagem do adversário. Messias faz falta sobre o autor do primeiro golo da partida e o capitão dos sportinguistas não desperdiça a oportunidade de alargar o resultado.

Marcel Keizer fez entrar Jovane Cabral a seguir ao intervalo e conseguiu ganhar a força que pretendia. 9 minutos depois, Wendel, decide fazer um remate do meio da rua e assinala o terceiro e último golo da partida, fazendo assim o seu primeiro golo na Liga Portuguesa, depois de ter marcado nas taças nacionais.

O jogo foi também marcado pelos regressos de Ruben Semedo e Fábio Coentrão a Alvalade e pela marca histórica do capitão dos leões. Bruno Fernandes igualou o recorde do médio com mais golos que pertencia a Frank Lampard até a este jogo. Neste momento, o médio português, igualou este feito e tem ainda sete jogos para bater o médio inglês.

Quanto à sua equipa está em terceiro lugar isolada com 61 pontos, com os bracarenses a 3 pontos e com o primeiro e segundo lugar à distância de 8 pontos.