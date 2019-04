Inácio renova contrato com o Aves

O técnico chegou ao clube nortenho ainda no decorrer da presente temporada, para substituir José Mota. Augusto Inácio pactuou com a SAD do clube em ficar até ao final da época em vigor, contudo no acordo estava escrito a renovação automática caso assegurasse a permanência na I Liga.

Apesar de este objetivo ainda não estar totalmente cumprido, o técnico dos avenses tem desempenhado bem as suas funções, uma vez que o Desportivo das Aves que estava em último lugar na 17ª Jornada (com 12 pontos), saltou para o 12º lugar e conta com 30 pontos. Com Augusto Inácio no comando do Aves, em 11 jogos somou cinco vitórias.

Com este bom trabalho do treinador e a seis jornadas do final do campeonato, a SAD considera que o treinador deverá receber mais créditos e, apesar das conversações entre as duas entidades não estarem finalizadas, o contrato por mais três épocas como técnico dos avenses está mais que apontado.

O acordo deverá ser assinado brevemente, provavelmente antes do jogo de sábado contra o Sporting Clube de Portugal. Para além do contrato renovado até 2022, Augusto Inácio verá, também alargado os seus poderes no futebol profissional.