Portimonense recebe FC Porto

Em conferência de imprensa de antevisão, António Folha, treinador do clube algarvio, deixou clara a confiança da equipa e a importância em somar pontos para garantir a permanência na I Liga.

"O nosso objetivo é tentar rapidamente aumentar a distância para os debaixo, porque isso é o que me interessa. O FC Porto tenho a certeza que vem na máxima força para tentar não tropeçar aqui porque, a seis jogos da final, qualquer escorregadela dos candidatos ao título vai ser muito difícil de recuperar", disse. Amigo de Sérgio Conceição, António Folha deixou elogios à equipa nortenha e reforçou as dificuldades do jogo, pois o FC Porto está na luta pelo título de campeão nacional.

Em relação à forma como o Portimonense se vai apresentar, Folha não deixou dúvidas. "O Portimonense vai apresentar-se com a mesma filosofia implementada à cerca de um ano. Não podemos alterar a mesma numa semana, para jogar contra um "grande"".

António Folha não pode contar com o médio Paulinho, devido a castigo, e mostrou, ainda, a sua preocupação sobre o elevado número de jogadores que podem ficar excluídos de jogos seguintes, por causa do acumular de cartões amarelos.

Do lado dos azuis e brancos a grande novidade nos convocados para o jogo deste sábado passa por Aboubakar. Recorde-se que o jogador sofreu uma grave lesão no joelho no inicio da época e esteve cerca de sete meses parado.

Sérgio Conceição admitiu que a equipa está atenta ao "Portimonense e estamos completamente focados naquilo que é a importância deste jogo para nós. (...) O que conta é o jogo de amanhã, é a luta pelos 3 pontos para aquilo que é o nosso principal objetivo, que é o campeonato".

O mister dos azuis e brancos teceu elogios à equipa de Faro, realçando a sua qualidade e a força do seu processo ofensivo. "É uma equipa perigosa, com bons jogadores, que tem feito muitos golos. Também tem as suas fragilidades, mas temos de estar atentos".

O FC Porto vai entrar em campo fiel à sua identidade e focados na conquista dos três pontos, que são essenciais nesta altura do campeonato para as equipas que estão na corrida pelo título.