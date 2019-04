O sonho continua para o Ajax

Depois do empate a uma bola na Holanda, a Juventus recebeu o Ajax na segunda-mão dos quartos-de-final da UEFA Champions League. Com a eliminatória em aberto, as duas equipas entraram à procura do golo. Foi a Juventus que se adiantou no marcador graças a Cristiano Ronaldo. O internacional português surgiu na área, livre de marcação, e na sequência de um canto, fez o 1-0 para a equipa da casa.

O Ajax não se deixou abalar pelo golo sofrido e partiu em busca de chegar ao empate no jogo e na eliminatória. Aos 34 minutos chegou mesmo ao golo. Van de Beek foi deixado sozinho pela defesa da Juventus e, na cara do guarda-redes não perdoou.

O jogo foi para intervalo com um empate no marcador. Na segunda parte, a equipa holandesa apresentou um planeamento tático que encostou a Juventus às cordas. O Ajax dominou os segundos 45 minutos por completo e criou várias oportunidades de golo. Aos 67 minutos de jogo, na sequência de um pontapé de canto, De Ligt saltou no meio de dois jogadores da equipa italiana e confirmou a reviravolta no marcador.

A partir daqui, a Juventus procurou chegar à baliza do Ajax mas os dois golos necessários para assegurar a passagem tornaram-se numa missão impossível perante uma equipa bem organizada como foi a formação do Ajax.

Os adeptos da casa ainda pediram uma grande penalidade ao cair do pano mas o árbitro mandou jogar. Com o apito final a festa dos holandeses foi notória. O Ajax segue para as meias-finais. A Juventus de Cristiano Ronaldo fica pelo caminho.