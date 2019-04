Liverpool derruba FC Porto

O desejo de continuar a fazer história e de estar na próxima fase da Champions League era visível e o Porto desde cedo mostrou exatamente isso. A estar mais em cima do jogo desde o apito inicial, foi logo no primeiro minuto que Corona deixou os seus adeptos com os olhos postos na baliza de Alisson. Depois de receber a bola de Marega, Corona remata à entrada da área, mas acaba por ser com muita força e a bola passa muito rente do poste.

Aos 4' Marega voltou a tentar com um remate rasteiro, mas Alisson não teve qualquer dificuldade na defesa. Uns minutos mais tarde, foi a vez de Brahimi rematar à entrada da área, mas sem sucesso, ficando a reclamar falta. Mais tarde, Corona remata para o coração da área e Marega falha a finalização perfeita.

O Liverpool pouco conseguia chegar à área de Casillas, muito devido à grande pressão com que os azuis e brancos jogavam. Mas no futebol nem tudo o que parece é e o golo da equipa inglesa acaba por surgir. Salah descobre Mané sozinho nas costas da defesa portista, oferece-lhe a bola e o avançado acaba por fazer o golo. O auxiliar levanta a bandeirola por posição irregular e, depois de ouvir por alguns minutos indicações do VAR, o árbitro principal acaba por validar o golo. 1-0 para a equipa inglesa, deixando a vida do FC Porto cada vez mais complicada.

Ainda assim, o sonho permanecia e os jogadores do FC Porto continuavam a ameaçar a baliza de Alisson. Aos 40' Corona recebeu a bola já dentro da área, rematou, mas viu o golo anulado por defesa.

Antes do intervalo, o Liverpool voltou a mostrar perigo. Primeiro com Origi a chegar à área, mas Casillas saiu e tirou-lhe a bola dos pés, evitando o pior. Depois com Arnold a surgir da direita, a deixar a bola para Milner que chutou, mas a bola acabou por bater em Felipe e sair pela linha final, bem junto ao poste.

O segundo tempo começou e Alex Telles começou por fazer um bom cruzamento, porém Soares acaba por não conseguir a boa reação. Mais tarde, Danilo faz um mau atraso e devolve a bola a Salah, que acaba por ficar solto na área, faz o remate mas a bola acaba por bater em Pepe e sair.

Aos 51' Corona faz um cruzamento para a área, Marega cabeceia, mas a bola acaba por passar muito próxima do poste. Herrera, uns minutos mais tarde, faz um excelente trabalho pela direira, Soares consegue antecipar-se a Matip, mas cabeceia ao lado.

Aos 65' Salah faz o segundo golo da noite. Depois de receber a bola de Arnold, consegue isolar-se e atira para dentro das redes. O FC Porto, em tom de resposta, reduz o resultado para 1-2. Alex Telles bate o canto, Militão sobe mais alto que toda a gente e cabeceia para dentro da baliza de Alisson.

Ao bater dos últimos 20 minutos, Mané consegue isolar-se na área, finta Casillas e, na hora da verdade, atira por cima. Não contente com o resultado, Firmino aumenta a vantagem do Liverpool e faz o 1-3. Henderson faz o cruzamento pela direita e Firmino apenas teve de cabecear para o fundo das redes.

Já nos últimos dez minutos, Tiquinho faz um remate à frente da baliza, mas a bola acaba por passar rente ao poste.

A maldição do FC Porto parecia continuar e, aos 84', Van Dijk faz o 1-4. Milner bate o canto, Mané desvia ao primeiro poste e, Van Dijk, sozinho, desviou para dentro da baliza.

A partida terminou com a derrota do FC Porto por 1-4 (1-6) no total e o Liverpool segue para as meias de final já a conhecer o seu adversário, o FC Barcelona.