Futebol Feminino: Benfica no Jamor

O clube da Luz perdeu a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal (1-2), mas continuou a trabalhar para chegar mais longe e dar a volta à eliminatória a seu favor.

Em relação à primeira volta, o técnico das águias apenas apresentou uma alteração: Jassie Vasconcelos para o lugar de Patrícia Llanos. Aos dois minutos de jogo, já o Benfica vencia por 1-0. Num lance de contra-ataque, Geyse rematou e marcou. Minutos depois chega o 2-0 para a equipa das águias, ficando assim mais perto de passar à final da Taça de Portugal. Apesar do SC Braga ser a equipa líder do Campeonato Nacional da I Divisão, a equipa das águias fizeram o terceiro golo ainda do decorrer dos primeiro dez minutos de jogo. A formação do norte, que ganhou a Taça de Portugal na época anterior, viu-se, assim, em dificuldades.

Na segunda parte, chega mais um golo da equipa do Benfica, com Evy Pereira, aos 62' minutos a rematar e a marcar (4-0). Minutos depois surge o primeiro golo da equipa da casa. Laura Luís aproveitou um erro do adversário e encostou para dentro da baliza. Pouco tempo depois, o Braga marca o segundo golo, desta vez com Vanessa a cabecear para o fundo das redes encarnadas.

O Benfica vai disputar a final da Taça de Portugal com a equipa que sair vencedora do jogo entre Albergaria-Valadares. Na primeira mão, o Valadares Gaia venceu por 1-0. A partida está marcada para 18 de Maio.