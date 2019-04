O frente a frente dos "Vermelhos"

Dyego Sousa

Dyego Sousa tem 29 anos e conta com dupla nacionalidade (brasileira e portuguesa). A atuar pelo SC Braga desde a época 2017/2018, o seu nome tem sido cada vez mais falado e associado ao clube. Caracterizado pela explosão e finalização nos seus lances, Dyego Sousa chegou do Marítimo e soma passagem pelo Portimonense, Tondela, Leixões, Andraus, Moto Club, estes dois últimos do Brasil, Nacional, nos júniores A U19, e Palmeiras.

Pelo SC Braga conta com 2 jogos pela Liga Europa, 29 jogos com 14 golos marcados pela Liga NOS, 3 jogos e 1 golo pela Taça de Portugal e 3 jogos e 4 golos pela Taça da Liga. Recentemente, foi chamado por Fernando Santos à Seleção Portuguesa.

João Félix

Falar do SL Benfica sem que o nome de João Félix esteja associado tem sido cada vez mais difícil. O miúdo de 19 anos tem nacionalidade portuguesa e passou pelos Juniores do FC Porto e Padroense. Chegou ao clube encarnado na época 2015/2016 para jogar pelos sub 19 e, desde então, tem subido e somado cada vez mais números na sua carreira, principalmente por ter sido chamado à equipa principal por Bruno Lage.

Rápido, tecnicamente evoluído, bom boa leitura de jogo e bons remates, é assim que Félix se tem apresentado. No Benfica conta com 3 jogos pela Champions League, 6 jogos com 3 golos marcados pela Liga Europa, 22 jogos e 13 golos pela Liga NOS, 6 jogos e 1 golo pela Taça de Portugal, 2 jogos e 1 golo pela Taça da Liga. A nível da Seleção desde os U18 que é chamado para os compromissos. Conta, ainda, com 1 campeonato Nacional de Juniores A.

Sequeira

Com 28 anos, Sequeira tem nacionalidade portuguesa e atua pelo SC Braga desde a época 2017/2018. Antes, passou ainda pelo Leixões, Leça, Fafe e Nacional, onde esteve de 2013/2014 a 2016/2017.

Tem sido opção em quase todos os jogos do clube bracarense e os seus cruzamentos com peso, conta e medida certa são as suas principais características.

Sequeria conta com 2 jogos na Liga Europa, 26 na Liga NOS, 6 na Taça de Portugal e 3 jogos com 1 golo na Taça da Liga.

Grimaldo

Aléx Grimaldo tem 23 anos e é natural de Espanha.

Começou a sua carreira nas camadas jovens do Valência, passando pelo Barcelona e na época 2015/2016 chega ao SL Benfica. Grimaldo é praticamente sempre opção do clube encarnado e a sua rapidez e boa leitura de jogo são as principais características que apresenta.

Com uma evolução notável, conta com 10 golos e 2 golos na Liga dos Campeões, 5 golos e 1 golo na Liga Europa, 30 jogos e 4 golos na Liga NOS, 4 jogos na Taça de Portugal e 1 jogo na Taça da Liga. A nível de prémios, Grimaldo soma 1 campeonato da Europa pelos sub 19, 2 campeonatos de Portugal, 1 taça de Portugal, 1 Taça da Liga e 2 Supertaças Cândido de Oliveira.