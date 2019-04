Leões recebem Vitória de Guimarães

A formação de Alvalade tem somado vitórias há vários jogos, e quer continuar a alcançar os três pontos para manter o terceiro lugar da tabela classificativa. Já o Vitória de Guimarães perdeu os últimos dois jogos, mas também vai lutar pelo quinto lugar, como diz Luís Castro, técnico vimaranense, "nós queremos atingir o quinto, estamos em luta direta com o Moreirense e Belenenses".

Questionados sobre o facto de na primeira volta a equipa leonina ter perdido em Guimarães, os técnicos afirmaram que nesta altura do campeonato, ambas as equipas estão diferentes. No caso do Sporting, Keizer sublinhou que "aprendemos com esse jogo. Antes desse encontro tínhamos vencido sete partidas, mas aprendemos com as nossas derrotas e erros".

Luís Castro diz que apesar das dificuldade que a equipa possa encontrar em Alvalade, possa acontecer o mesmo feito que no início da época, "as duas equipas estão diferentes, o que não quer dizer que o jogo não possa acontecer da mesma forma, com uma boa exibição do Vitória. Não é impossível ultrapassar a dificuldade que tem pela frente". O técnico da equipa nortenha acrescentou ainda elogios à equipa do Sporting, dizendo que têm "mais mobilidade, os seus interiores, o Wendel e o Bruno com um raio de ação maior e a percorrerem caminhos diferentes. É uma equipa que no seu global apresenta dinâmicas diferentes daquelas da altura em que nos encontramos".

keizer ainda não poderá contar com Bas Dost, uma vez que ainda recuperou totalmente da lesão, " está quase pronto para regressar depois de um mês ausente dos relvados, mas temos de perceber bem quando é que pode voltar para não se lesionar novamente". Nemanja Gudej também estará de fora das opções, uma vez que tem um acumular cartões amarelos. Já Wendel está de regresso após um castigo interno.

As duas equipas encontram-se este sábado, em Alvalade, às 18 horas.