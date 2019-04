Duelo entre os vermelhos

As águias entram em campo a saber que o principal rival, o FC Porto, empatou a duas bolas em Vila do Conde. Para continuar a liderar o campeonato, o Benfica precisa de vencer no terreno bracarense. Já a equipa do Minho está na luta pelo terceiro lugar e poderá dificultar o jogo do adversário, como diz Abel, técnico do SC Braga, "A quatro jornadas do fim, queremos lutar pelo terceiro lugar até ao fim".

Questionado sobre o resultado da primeira volta (6-2), Abel Ferreira referiu que "queremos retificar essa imagem. Sabemos o que temos de fazer e vamos estar focados o nosso objetivo: juntar mais três pontos para continuar a lutar pelo terceiro lugar." Na sua opinião, "vai ser um desafio muito complicado", mas "a minha equipa entra em todos os jogos com a obrigação de ganhar, seja onde for e contra quem for e essa é a imagem de marca que queremos deixar". O técnico bracarense deixou, ainda, elogios ao Benfica, "vamos defrontar um grande adversário, uma equipa muito versátil, dinâmica e irreverente e nós temos de estar preparados para isso".

Dyego Sousa e Marcelo Goiano estão recuperados das respetivas lesões, e poderão ser opção para Abel Ferreira usar no jogo contra o Benfica.

Bruno Lage preparou de igual forma a equipa para o confronto em Braga e diz que os seus jogadores estão preparados para a partida, "vamos colocar em prática o nosso jogo, o que de bom temos quando temos a bola, criar oportunidades, marcar os nossos golos e conquistar os três pontos".

Questionado sobre o facto de o FC Porto ter empatado com o Rio Ave (2-2), o técnico afirmou que "nós temos de fazer o nosso trabalho" e "independentemente do resultado do nosso adversário o objetivo é vencer". Bruno vê estes últimos jogos do campeonato como finais, uma vez que quer ganhar o troféu.

O árbitro da partida será Tiago Martins, que vai ser auxiliado por André Campos e Pedro Mota. Hélder Malheiro vai ser o quarto árbitro. No VAR estará João Pinheiro, auxiliado por Bruno Rodrigues.

Esta é uma partida considerada de "risco elevado" e a PSP reforça a importância dos adeptos não adotarem comportamentos que gerem violência. Os agentes indicam, ainda, que "não será permitida a entrada de quem se apresenta com comportamentos que indiciem o consumo excessivo de bebidas alcoólicas".

O encontro entre as duas equipas está marcado para as 17:30h na Pedreira, Braga.