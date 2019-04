Leões derrotam conquistadores

O jogo começou com alguma intensidade para ambas as equipas com uma e outra a tentarem a sua sorte logo no início, mas a partir dos 20' a equipa da casa mostrou logo que queria agarrar as competições europeias.

O golo chegou finalmente aos 39' pelos pés do antigo jogador do Guimarães. Raphinha marcou pela sua nova equipa e inaugurou o marcador em Lisboa depois de muita contestação por parte dos jogadores adversários.

A entrada na segunda parte foi igualmente intensa e com várias oportunidades. Bruno Fernandes desperdiçou a primeira, contudo Luiz Phellype não deixou escapar a oportunidade aos 52' para deixar o seu carimbo no jogo. O jogador já soma seis golos nos últimos seis jogos.

Os verdes e brancos ainda foram tentando alargar a vantagem que detinham sobre os vimaranenses, no entanto, não conseguiu fazê-lo. Aliás, as últimas oportunidades surgiram pela parte do visitante com primeiro Osorio a mandar diretamente para Renan e de seguida Davidson a mandar a bola por cima.

Com este resultado a equipa de Bruno Fernandes aumenta a vantagem que já levava sobre o SC Braga com mais seis pontos e o Vitória de Guimarães tenta com os seus 45 pontos sonhar com o acesso à Liga Europa.