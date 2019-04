A luta pela final

São grandes as surpresas este ano na competição mais cobiçada pelos clubes. As semi-finais da Champions League são nestes dois dias e FC Barcelona e Liverpool entram em campo já amanhã, pelas 20h.

A vontade é de agarrar o lugar na final e de levantar a taça. Nos campeonatos nacionais, a equipa espanhola já o fez, pois sagrou-se campeão nacional no passado fim de semana, contando com 83 pontos. Por Inglaterra, as coisas são diferentes e renhidas. O Liverpool encontra-se no segundo lugar, com 91 pontos. Mas, logo à sua frente, está o Manchester City com 92 pontos.

De todas as vezes que as duas equipas se encontraram, o Barcelona não viu a sua vida facilitada. Apenas conta com duas vitórias: em 2007, por 0-1, e em 2001 por 1-3. O Liverpool tem levado sempre a melhor e, em 2016, última vez que se confrontaram, levou um triunfo pesado por quatro bolas a zero.

Ambas as equipas contam com cinco Champions League no currículo. O Barcelona foi a equipa mais recente a vencer, em 2014/2015. O Liverpool levantou a taça pela última vez em 2012/2013.

Ora, face a estes resultados, o Barcelona terá uma tarefa difícil em mãos. Mas, certamente que entrará em campo com vontade de mudar os resultados e recuperar a Taça que perdeu para o rival Real Madrid. O mesmo será da parte do Liverpool que mostrará ânsia de agarrar o troféu que já lhe foge desde 2012/2013.