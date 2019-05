A equipa de Messi e companhia recebeu hoje o Liverpool na primeira mão da meia final da UEFA Champions League.

A primeira parte ficou marcada pelas tentativas do Barcelona de chegar à baliza adversária através de triangulações entre os seus jogadores, algo muito comum na equipa catalã. Por outro lado, o Liverpool procuraram criar perigo com saídas rápidas para o ataque, aproveitando a velocidade de Mané e de Salah. Contudo a defesa do Barcelona foi cortando as iniciativas atacantes dos ingleses. Aos 24 minutos Keita foi obrigado a sair devido a lesão. Para o seu lugar entrou Henderson. Dois minutos depois o Barça chegou ao golo. Jordi Alba colocou uma bola nas costas da defesa de Liverpool e Suárez surgiu para empurrar para o fundo das redes, colocando a equipa da casa em vantagem. O jogo foi para intervalo com 1-0 no marcador.

O Liverpool aumentou a pressão na segunda metade do encontro com o objetivo de marcar pelo menos um golo. Apesar de algumas ocasiões, a equipa de Klopp não conseguiu marcar e acabou por sofrer mais dois golos. Messi apareceu para colocar o Barça muito perto da final. Aos 75 minutos de jogo, numa jogada caricata, a bola ressalta da trave e acaba com o camisola 10 do Barça a encostar para o 2-0.

Aos 82 aconteceu o momento da noite. Num livre em zona frontal, Leo Messi colocou a bola no ângulo da baliza do Liverpool sem qualquer hipótese de defesa para Allison. Mais um golaço para a coleção do argentino que fechou o resultado em 3-0. O Barça está com pé e meio na final da liga milionária.

No outro jogo das meias-finais o Ajax voltou a surpreender. Desta vez foi ao terreno do Tottenham bater os ingleses por 1-0. O golo foi apontado ao quarto de hora de jogo por van de Beek. O triunfo deixa ainda mais vivo o sonho da jovem equipa holandesa chegar à final de UEFA Champions League.