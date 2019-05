Dragões recebem avenses

A equipa azul e branca vem de um empate em que cedeu pontos para o rival ficar a liderar a tabela classificativa com um ponto a mais. Já o Aves conseguiu os três pontos frente ao Belenenses e assim está mais perto da permanência na I Liga. O técnico do Aves aponta que os 36 pontos não são seguros para ter uma tranquilidade absoluta e, por isso vão "tentar fazer pontos no FC Porto".

Na conferência de imprensa, Sérgio Conceição, técnico dos dragões, não poupou elogios à equipa e ao treinador do Desportivo das Aves, "o Aves tem feito uma segunda volta fantástica (...) Depois de Inácio pegar na equipa, com outra forma de jogar, fez resultados muito bons e muito positivos". É de salientar que a formação de Vila das Aves ainda não perdeu nenhum jogo fora de casa desde que Augusto Inácio assumiu o comando do Aves.

Apesar das dificuldades que possa encontrar, o técnico azul e branco diz que "temos de dar resposta e ganhar. Estamos prontos para fazer um jogo consistente que nos dê a vitória".

Augusto Inácio espera "um FC Porto ferido, que teve cinco minutos menos bons em Vila do Conde, acabando por empatar o jogo, um FC Porto que quer naturalmente dedicar a vitória ao Iker, que ainda nao desistiu do campeonato". O técnico da formação avense afirmou que vai "meter os melhores jogadores disponíveis no momento. Temos a nossa identidade, um forma de jogar e não vamos mudar seja contra quem for mesmo sabendo que o FC Porto é favorito".

Inácio não poderá contar com Falcão e Baldé, uma vez que no último jogo frente ao Belenenses viram o quinto amarelo. Vítor Gomes poderá, também não ser opção para o técnico do Desportivo das Aves, uma vez que durante toda a semana realizou treinos condicionados. Miguel Tavares, Ricardo Rodrigues, jogadores dos sub 23 foram chamados à equipa principal. Rúben Oliveira poderá ser uma das opções. Inácio revelou que "pode jogar o Miguel Tavares e pode jogar outro no meio campo que vocês não estão a ver".

O encontro está marcado para este sábado, às 20:30h, no Estádio do Dragão.