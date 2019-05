Goleada recheada de sofrimento

As águias receberam o Portimonense na antepenúltima jornada do campeonato. Rúben Dias e Jackson Martínez foram os principais ausentes nas respetivas equipas.

A equipa de Bruno Lage entrou com dificuldades em impor o seu jogo. O nervosismo presente nos jogadores levou a equipa a cometer alguns erros que proporcionaram grandes oportunidades de golo à equipa visitante. O Portimonense não foi capaz de aproveitar as oportunidades de golo e o jogo foi para intervalo com empate a zero no marcador.

O início da segunda parte não trouxe muitas alterações à dinâmica do jogo. Aos 53 minutos a defesa do Benfica voltou a facilitar e Tabata surgiu na cara de Vlachodimos e fez o 1-0 para os visitantes. Este golo deixava o Benfica em maus lençóis, correndo o risco de perder a liderança do campeonato. Bruno Lage tirou Samaris e lançou Jonas e o Benfica foi à procura de golos com mais intensidade.

Aos 62 chegou o empate. Rafa pressionou o defesa do Portimonense, forçando o erro. De frente para a baliza não perdoou e o Benfica conseguia o empate numa altura em que procurava o golo de qualquer forma. Três minutos depois Seferovic arrastou o guarda-redes do Portimonense para fora da baliza e depois passou a bola para o centro da área onde apareceu novamente Rafa para faturar. A reviravolta no marcador levou os adeptos à loucura.

A vantagem mínima deixava um ambiente de nervosismo no ar. Para alívio dos adeptos, Pizzi recuperou a bola e avançou pelo terreno, servindo Seferovic que recebeu no peito e rematou para o 3-1. Pouco depois Seferovic voltou a marcar, desta vez servido por André Almeida. O suíço chegou aos 21 golos na Liga NOS.

Aos 92 chegou o quinto golo para as águias. André Almeida cruzou pela direita para a cabeça de Jonas. O brasileiro fechou o resultado em 5-1, carimbando mais 3 pontos para o Benfica.

Com esta vitória, o Benfica continua líder e fica à espera do resultado do FC Porto x Desportivo das Aves. Faltam duas jornadas para o fim do campeonato.