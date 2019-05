Braga sagra-se campeão nacional de Futebol Feminino

Este domingo, jogou-se a 21ª e penúltima jornada do Campeonato Nacional de Futebol Feminino e a equipa minhota precisava, apenas, de um empate para se sagrar campeã. Já o Sporting precisava de anular o resultado negativo,2-0, da primeira volta.

O jogo foi muito equilibrado entre as duas equipas, e com poucas oportunidades de golo. O Braga surge mais forte e perigoso na segunda parte, mas o resultado final acabou num empate a zeros.

A equipa minhota com este empate consagrou-se, pela primeira vez, campeã, tirando, assim, o reinado consecutivo das leoas, que venceram as últimas duas temporadas do Campeonato.

Miguel Santos, treinador das bracarenses, afirmou que "este título é para os adeptos, jogadoras, equipa técnica e para o clube, quero agradecer todo o apoio que nos deram ao longo da época". O técnico revela, ainda, que este título demonstra a evolução das suas jogadoras, "é um título do clube e da cidade, que demonstra o crescimento que o Braga tem tido, quebra o ciclo vitorioso do Sporting e abre um novo ciclo, o do SC Braga".

Até esta fase final do campeonato, a equipa do SC Braga já conta com 19 vitórias e apenas com dois empates.